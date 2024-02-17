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التضليل الإسرائيلي ضد ((الأونروا))

2/17/2024 11:24:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دأب الكيان الصهيوني، ومنذ تأسيسه المسخ، على تلفيق الأكاذيب والافتراءات، ونشرها بشكل واسع وبنمط شامل كأدوات في ترسانته الديبلوماسية على الساحة العالمية لتبرير سياساته العدوانية «والقبول بحقيقة وجوده كدولة».
وفي تواز صارخ، فإن مزاعم الكيان الصهيوني بشأن ضلوع بعض موظفي «الأونروا» في معركة «طوفان الأقصى»، تشبه الادعاءات الكاذبة باستخدام مستشفى الشفاء في غزة كمركز قيادة من قبل حركة المقاومة الإسلامية.
وتنطوي كلتا الحالتين على ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، وفي قلب هذه الافتراءات تكمن نيات خبيثة تهدف إلى تجريد الفلسطينيين بشكل منهجي من حقوقهم الأساسية في الحماية والضروريات الأساسية للحياة، لاسيما أن الأونروا «يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة».
ولسنوات عديدة، كان لدى الكيان وعبر مختلف حكوماته سعي أفاك ومتواصـــل إلى تفكيك عمليات واحدة من الـــوكالات الإنسانية الأكثر أهمية في سياق الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. لكن وفي أعقاب العدوان الإسرائيـــلي على غــزة وصلت حدة الافتراءات إلى نقطة حرجة حين زعمت إسرائيل أن «الأونروا» توفر الغطاء لـ«حماس».
الافتراءات الإسرائيلية ضد «الأونروا» جزء لا يتجزأ من حملة التضليل ضد منظمات الأمم المتحدة لتشكيل نظام دولي للإبادة الجماعية بهدف واضح هو حرمان الفلسطينيين من الحماية الأساسية وضرورات البقاء والحياة، وأيضا هي محاولة للرد على اتهام «الأونروا» للكيان باستهداف البنية التحتية المدنية عمدا، بما في ذلك المدارس ومراكز الإسعاف، خلال عدوانها المتواصل على القطاع وهو التقرير الذي استندت إليه محكمة العدل الدولية على وجه التحديد.
لكن اللافت في هذا السيناريو هو الاستجابة الفورية من الدول الكبرى، لاسيما في الغرب، التي استجابت دون فحص دقيق للأبعاد الأخلاقية والقانونية للافتراءات الإسرائيلية وعلقت تمويلها للأونروا، وهو ما أرى فيه تواطؤا يثير تساؤلات حرجة حول العقاب الجماعي لأهالي القطاع بذريعة أخطاء مزعومة أو مخالفات منسوبة إلى موظفين في وكالة إنسانية.
وفي الحقيقة، فإن هذه الدول تتنكر للمبادئ الأساسية للعدالة والمساعدة الإنسانية، فيما يؤشر إلى إمكانية معاقبة شعب ما بشكل جماعي بسبب أفعال يزعم أنها، في أفضل الأحوال، فردية وتظل خاضعة لتحقيق شامل.
وفي الختام أقول: إن العداء الملموس يكشف عن مدى تأثير الإجراءات القانونية في محكمة العدل الدولية وأهميتها على الكيان، إذ أصبحت ردود أفعاله مقياسا لصدى وفعالية الجهود الرامية إلى محاسبته على جرائمه ضد الإنسانية، كما يشير بوضوح إلى مساعي الكيان البائسة برفضه المساءلة والالتزام باحترام القانون الدولي.

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