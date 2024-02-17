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مواجهات ودية لمنتخب الملاكمة في معسكر إسبانيا

2/17/2024 11:24:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - يخوض المنتخب الوطني للملاكمة، مواجهات ودية مع عدد من لاعبي منتخبات أخرى، خلال المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب حاليا في إسبانيا، تحضيرا لبطولة العالم المقرر إقامتها في الثالث من شهر آذار (مارس) المقبل في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية.
ويشارك في المعسكر التدريبي إلى جانب المنتخب الوطني 11 دولة، وهي إسبانيا، فلسطين، أوزبكستان، بورتوريكو، قرغيزستان، الفلبين، الهند، المكسيك، تركيا، تايلاند والبحرين.
ويتكون وفد المنتخب الوطني المشارك في المعسكر من: المدير الفني داجوبيرتو سكوت، المدرب علي حسن، المدربة ريم الشمري، المدير الإداري محمود الشواربة والطبيب د. هيثم البحر.
ويمثل المنتخب الوطني في المعسكر كل من: حذيفة عشيش (وزن تحت 54 كغم)، محمد أبو جاجة (وزن تحت 57 كغم)، عبادة الكسبة (وزن تحت 63.5 كغم)، زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم)، حسين عشيش (وزن تحت 80 كغم)، عدي الهنداوي (وزن تحت 92 كغم)، وحنان نصار (وزن تحت 54 كغم).
ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، حيث يتأهل أول وثاني كل مركز بشكل مباشر إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل، على أن يحدد لاحقا موعد تصفيات أخرى عن القارة الآسيوية في تايلاند.
ويسعى المنتخب الوطني إلى تكرار إنجاز أولمبياد طوكيو 2020، بوصول 5 لاعبين على الأقل للأولمبياد، ومحاولة نيل الميدالية الأولمبية الأولى، بعدما عجز اللاعبون المشاركون في الأولمبياد الماضي عن بلوغ الأدوار المتقدمة.
وأقام المنتخب الوطني معسكره السابق في كوبا، وخاض من خلاله العديد من المواجهات الودية التنافسية مع لاعبي المنتخب الكوبي الرجال والشباب، حيث يمتلك الاتحاد الكوبي عددا من الفرق التابعة لكل منطقة هناك.

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