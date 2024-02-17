الحسين بطلا لـذهاب المحترفين بفوزه المثير على الوحدات

MENAFN - Alghad Newspaper) يحيى قطيشات ومهند جويلس

عمان- خطف فريق الحسين إربد فوزا قاتلا من منافسه الوحدات بتخطيه بهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة عن الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي جرت أحداثها على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.

وأنهى الحسين مرحلة الذهاب بالصدارة برصيد 31 نقطة، وألحق الخسارة الأولى بنظيره الوحدات الذي بقي في المركز الثاني وبرصيده 23 نقطة.

وفي المواجهة الثانية لحساب الجولة ذاتها، سيطر التعادل السلبي على مواجهة الفيصلي وشباب العقبة، والتي أقيمت على ستاد عمان الدولي.

وبقي الفيصلي في المركز الثالث على سلم الترتيب وبرصيده 21 نقطة، فيما استقر شباب العقبة في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

وتختتم مرحلة الذهاب يوم الأربعاء المقبل، من خلال مواجهتين مؤجلتين من الجولة الثامنة، حيث يلتقي الوحدات مع الرمثا على ستاد عمان الدولي عند الساعة الخامسة مساء، فيما يرحل الفيصلي إلى ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء لملاقاة مغير السرحان عند الساعة السابعة والنصف مساء.

الحسين إربد 2 الوحدات 1

الحسين إربد: عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، سليم عبيد، عبد الله نصيب“ديارا”، مصطفى كمال، رجائي عايد (وسيم ريالات)، عبد الجليل أجاغون، محمود مرضي (فيرناندو ناثان)، مصعب اللحام (محمد الداود)، منذر أبو عمارة (سيف الدين درويش) وحمزة الدردور (عبد العزيز نداي).

المدير الفني: جمال محمود

الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، عرفات الحاج، يوسف أبو الجزر، خالد كردغلي، محمود شوكت (عامر جاموس)، أحمد سمير، مهند أبو طه (محمد موالي)، صالح راتب (صالح راتب)، محمد عبد المطلب“بوغبا” (حسان زحراوي) وسيدريك هنري.

المدير الفني: أمجد أبو طعيمة

الحكام: أدهم مخادمة حكما للساحة، المساعد الأول محمد الخلف، المساعد الثاني عمرو عجاج، ومحمد عرفة حكما رابعا.

الإنذارات: عرفات الحاج، محمود شوكت، خالد كردغلي، أحمد سمير (الوحدات) عبد الله نصيب“ديارا” (الحسين)

سيناريو الأهداف

- تسلم لاعب الحسين إربد محمود مرضي كرة داخل منطقة الجزاء من زميله مصعب اللحام، مسددا الكرة بإتقان في الزاوية البعيدة لمرمى الوحدات (11).

- مرر لاعب الوحدات صالح راتب كرة من خارج منطقة الجزاء أكملها محمد عبد المطلب“بوغبا” من اللمسة الأولى ضربة خلفية استقرت بالجهة اليمنى لمرمى الحسين (54).

- نفذ لاعب الحسين إربد البديل فيرنانديو ناثان ركلة الجزاء بنجاح على يسار حارس المرمى (90+13).

فرص المباراة

- سدد سمير كرة من خارج منطقة الجزاء التقطها الزعبي بأحضانه (26).

- نفذ شوكت ركلة ركنية تابعها أبو طه والجزر على المرمى وأبعدها الحارس عن مرماه (35).

- أطلق الداود كرة صاروخية من مسافة بعيدة مرت بجانب مرمى الوحدات (48).

- تصدى الفاخوري لمحاولة نداي من مسافة قريبة (71).

- أهدر أجاغون فرصة التقدم للحسين من علامة الجزاء، بتسديده للكرة بقوة فوق المرمى (90+1).

الفيصلي 0 شباب العقبة 0

الفيصلي: نور بني عطية، براء مرعي، حسام أبو الذهب، سالم العجالين، مهند خير الله، عبيدة السمارنة (أحمد أبو شعيرة) ، نزار الرشدان، حاتم الروشدي (خالد زكريا)، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، عارف الحاج ورزق بني هاني.

المدير الفني: أحمد هايل

شباب العقبة: حماد الأسمر، محمد عاصي، أحمد أبو حلاوة، محيسن أبو جبلة، أنس بدوي، ياسر الرواشدة، صدام بني دومي (أنس أبو طعيمة)، غيث المدادحة، عمر سريوة، كريستيان شكوكا، كريستيان فارجاس (فرج المزينة).

المدير الفني: رائد الداود

الحكام: أحمد الخوالدة حكما للساحة، المساعد الأول أحمد مؤنس، المساعد الثاني محمود ظاهر، ومراد الزواهرة حكما رابعا.

فرص المباراة

- استثمر أبو جلبوش الدربكة داخل منطقة جزاء العقبة وسدد كرة جميلة ردها الحارس بثقة (4).

- استقبل الرشدان تمريرة الحاج ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم (17).

- سدد الحاج كرة قوية من مسافة بعيدة في أحضان الأسمر (18).

- حاول الرشدان تفكيك التكتل الدفاعي للاعبي العقبة من خلال كرة من خارج المنطقة علت العارضة (22).

- رأسية مدافع العقبة المتقدم عاصي علت عارضة مرمى بني عطية(26).

- تسلم أبو جلبوش كرة على قوس جزاء العقبة ولعبها بذكاء استقرت في أحضان الأسمر (37).

- أبعد المدافع أبو حلاوة الكرة من أمام“المتحفز” بني هاني لحساب ركنية (45+2).

- تجاوز الحاج مدافع العقبة من الميسرة وهيأ كرة عرضية نحو العجالين لكن خبرة أبو حلاوة أنقذت الموقف (45+6).

-انطلق أبو جلبوش في ميسرة العقبة وتجاوز أكثر من لاعب في مشهد كروي رائع، وصولا لمنطقة الجزاء لكن الأسمر أنقذ الموقف (49).

- سدد سريوة كرة قوية بعيدة من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن مرمى الفيصلي (55).

- استقبل عاصي الكرة المرسلة من ركنية ودكها برأسه نحو المرمى ولكن في أحضان بني عطية(59).

- أنقذت عارضة العقبة هدفا عندما ردت رأسية بني هاني المنفذة من وقف ثابت عبر أبو جلبوش (61).

- كرة طويلة وضعت الحاج في انفراد بالأسمر الذي تألق في أبعد الكرة للركنية (69).

- أبعد أبو الذهب كرة البديل أبو طعيمة القوية المسددة من خارج منطقة الجزاء عن خط المرمى بعد أن تجاوزت الحارس (84).

- حاذت رأسية مهند خير الله عن مرمى العقبة (87).

- انفرد المزينة بمرمى الفيصلي بعد تجاوز مرعي وسدد بتهور فوق المرمى (90+2).

- أبعد بني عطية كرة المزينة لحساب ركنية (90+5).

- استقبل الرشدان عرضية العجالين برأسه في لقطة جميلة لكن الكرة جاورت القائم الأيسر (90+10).



شذرات وكواليس

- حرصت جماهير الحسين على رفع صور لقائد الفريق حمزة الدردور عند الدقيقة 20، دعما له بعد استبعاده مؤخرا من المنتخب الوطني خلال بطولة كأس آسيا.

- رفع لاعبو الحسين لافتة قبل المباراة مكتوب عليها:“إلى جنات الخلد المشجع الحسيني أحمد سعيفان”.

- ظهرت مشاكل تراكم المياه على أرضية ستاد الحسن، تسببت في وقوع اللاعبين بمناسبات عديدة خلال مجريات اللقاء.

- لم تعمل الشاشات الإلكترونية في ستاد الحسن، التي تم وضعها من اتحاد الكرة مؤخرا، من أجل بث الإعلانات عليها.

- لم ينجح الفيصلي في تسجيل هدف واحد على الأقل أمام شباب العقبة للمرة الأولى في بطولة الدوري بالموسم الحالي.

- حافظ فريق الحسين على سجله خاليا من الهزائم خلال مرحلة الذهاب، بتسجيله نتيجة الفوز في 10 مباريات مقابل تعادل في مباراة واحدة.

