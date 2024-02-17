شقرة يلعب على برونزية سلسلة دولي الكراتيه1 ‏

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - تأهل لاعب المنتخب الوطني عمر شقرة للعب اليوم على الميدالية البرونزية في بطولة سلسلة الاتحاد الدولي (كراتيه1) المقامة في مدينة لارنكا القبرصية، عندما يلاقي لاعب أوزبكستان يولوجيك علي بويف.
وكان قد شارك في البطولة 10 لاعبين من المنتخب الوطني في البطولة للمرحلة الأولى بعد انتقالهم من منتخب الشباب إلى منتخب الرجال، حيث قدموا نزالات قوية في منافسات أوزانهم ومنهم من حقق انتصارات كاسحة، كأحمد أبوهزيم ويوسف نوفل ووسيم سلامة.
نتائج المنتخب الوطني
- وزن تحت 60 كغم: شارك 3 لاعبين في هذا الوزن، وفاز عمر شقرة على لاعب اليابان هيروكي اتو 8-5، وعلى لاعب إيران بواري اغاداسي 1-0، وعلى لاعب ماليزيا كومار سيلفام 7-0، وخسر في نصف النهائي أمام لاعب كولوكبيا ديفيد جوان 0-2 ويلعب على الميدالية البرونزية اليوم.
وفاز أحمد أبو هزيم على لاعب جورجيا ديفيد تيكوبوكافا 4-0، وعلى لاعب إيطاليا صاموئيل جنتيلي 3-1، وخسر أمام لاعب تركيا ميرت هليشي 1-7، وأمام لاعب السويد نوري نعمة الله 0-1، وفاز وسيم سلامة على لاعب تركيا بيركاي بحين بالأفضلية، وعلى لاعب جورجيا جيمو ميكلاديس 8-0 ، وعلى لاعب كازاخستان يولنور توري بيك 14-4، وخسر أمام لاعب أوزباكستان مياكاري الدين تركناوف 4-0
- وزن تحت 75 كغم: شارك في هذا الوزن لاعبان، حيث خسر أحمد شديد أمام لاعب جورجيا باليفو بونيافا 0-1، وفاز سيف يني فارس على لاعب أوكرانيا ماكسيم هولبان 1-0 ، وخسر أمام لاعب السويد نيك سبارير بالأفضلية.
- وزن فوق 84 كغم: شارك في هذا الوزن 3 لاعبين، وفاز يوسف نوفل على لاعب البانيا بولدن باكاشاتيكا 6-2، وعلى لاعب أوزباكستان اسلامبيك اسماعتلايف 8-0، وعلى لاعب كرواتيا ساندرو كيرسيف 13-7، وخسر أمام لاعب جورجيا ميرابي جيلاجفيلي 2-5، وأمام لاعب اليابان كيو هرتا 1-3، وخسر زكي أبو قاعود أمام لاعب البرتغال ليوناردو بيريرا 2-4.
- وزن تحت 68 كغم: شارك في هذا الوزن لاعبتان، وفازت منى الديري على لاعبة البوسنة والهرسك أمينة فيزيك بالأفضلية، وخسرت أمام لاعبة التشيك اناستازيا فيلوتسو 0-4. وخسرت جود الضروس أمام لاعبة اوكرانيا دارينا بوتفالانا بالأفضلية.
- وزن تحت 55 كغم: فازت لين حقروص لى لاعبة كولومبيا اليخاندرا اوسبينا 5-3 وخسرت أمام لاعبة بولندا كاسانيا درونشانكا .
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