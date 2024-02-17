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شقرة يلعب على برونزية سلسلة دولي الكراتيه1 ‏

2/17/2024 11:24:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب ‏ عمان - تأهل لاعب المنتخب الوطني عمر شقرة للعب اليوم على الميدالية ‏البرونزية في بطولة سلسلة الاتحاد الدولي (كراتيه1) المقامة في مدينة لارنكا ‏القبرصية، عندما يلاقي لاعب أوزبكستان يولوجيك علي بويف.‏
وكان قد شارك في البطولة 10 لاعبين من المنتخب الوطني في البطولة للمرحلة الأولى بعد انتقالهم ‏من منتخب الشباب إلى منتخب الرجال، حيث قدموا ‏نزالات قوية في منافسات أوزانهم ومنهم من حقق انتصارات كاسحة، كأحمد ‏أبوهزيم ويوسف نوفل ووسيم سلامة.
نتائج المنتخب الوطني ‏
‏- وزن تحت 60 كغم: شارك 3 لاعبين في هذا الوزن، وفاز عمر شقرة على ‏لاعب اليابان هيروكي اتو 8-5، وعلى لاعب إيران بواري اغاداسي 1-0، وعلى ‏لاعب ماليزيا كومار سيلفام 7-0، وخسر في نصف النهائي أمام لاعب كولوكبيا ‏ديفيد جوان 0-2 ويلعب على الميدالية البرونزية اليوم.
‏ وفاز أحمد أبو هزيم على لاعب جورجيا ديفيد تيكوبوكافا 4-0، وعلى لاعب ‏إيطاليا صاموئيل جنتيلي 3-1، وخسر أمام لاعب تركيا ميرت هليشي 1-7، وأمام ‏لاعب السويد نوري نعمة الله 0-1، وفاز وسيم سلامة على لاعب تركيا بيركاي ‏بحين بالأفضلية، وعلى لاعب جورجيا جيمو ميكلاديس 8-0 ، وعلى لاعب ‏كازاخستان يولنور توري بيك 14-4، وخسر أمام لاعب أوزباكستان مياكاري ‏الدين تركناوف 4-0‏
‏- وزن تحت 75 كغم: شارك في هذا الوزن لاعبان، حيث خسر أحمد شديد أمام لاعب ‏جورجيا باليفو بونيافا 0-1، وفاز سيف يني فارس على لاعب أوكرانيا ماكسيم ‏هولبان 1-0 ، وخسر أمام لاعب السويد نيك سبارير بالأفضلية.‏
‏- وزن فوق 84 كغم: شارك في هذا الوزن 3 لاعبين، وفاز يوسف نوفل على ‏لاعب البانيا بولدن باكاشاتيكا 6-2، وعلى لاعب أوزباكستان اسلامبيك ‏اسماعتلايف 8-0، وعلى لاعب كرواتيا ساندرو كيرسيف 13-7، وخسر أمام ‏لاعب جورجيا ميرابي جيلاجفيلي 2-5، وأمام لاعب اليابان كيو هرتا 1-3، ‏وخسر زكي أبو قاعود أمام لاعب البرتغال ليوناردو بيريرا 2-4.‏
‏- وزن تحت 68 كغم: شارك في هذا الوزن لاعبتان، وفازت منى الديري على ‏لاعبة البوسنة والهرسك أمينة فيزيك بالأفضلية، وخسرت أمام لاعبة التشيك ‏اناستازيا فيلوتسو 0-4. وخسرت جود الضروس أمام لاعبة اوكرانيا دارينا ‏بوتفالانا بالأفضلية.‏
‏- ‏‎‎وزن تحت 55 كغم: فازت لين حقروص لى لاعبة كولومبيا اليخاندرا اوسبينا ‏‏5-3 وخسرت أمام لاعبة بولندا كاسانيا درونشانكا .‏

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