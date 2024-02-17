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ذهبية أبو السعود في كأس العالم للجمباز تضعه على أبواب الأولمبياد

2/17/2024 11:24:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان– توج لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، بالميدالية الذهبية على جهاز“حصان المقابض” في الجولة الأولى من سلسلة بطولة كأس العالم، والتي اختتمت أمس في العاصمة المصرية القاهرة.
وجمع أبو السعود 15.066 نقطة وضعته في المركز الأول، متفوقا على الكوري الجنوبي وونغ هور، الذي حل ثانيا بجمعه 14.933 نقطة، فيما جاء الكازاخستاني زينولا إدريسوف ثالثا بحصوله على علامة 14.800، وحل الفرنسي بينجامين أوسبيرغر رابعا بـ 14.400 نقطة.
وقال أبو السعود في تصريحات خاصة لـ“الغد”:“سعيد جدا بالتقدم خطوة كبيرة نحو تحقيق حلمي بالتأهل إلى الأولمبياد، والذي أراه حلما سيتحقق نظير الجهد المبذول مع مدربي الأرميني جورجن سيريكانيان من تدريبات عالية الصعوبة، إلى جانب الدعم الكبير من أسرة الجمباز وعائلتي”.
ويمتلك أبو السعود فرصة كبيرة للتأهل الأولمبي قبل يوم 15 نيسان (أبريل) المقبل، وذلك عبر خوضه ثلاث جولات متبقية من سلسلة كأس العالم للجمباز بعد انقضاء جولة مصر، وهي: ألمانيا وأذربيجان وقطر تواليا، ويحتاج إلى إحراز ميدالية ذهبية اضافية من إجمالي الجولات المتبقية، لتحقيق هدف التأهل التاريخي إلى دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام الحالي.

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