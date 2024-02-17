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منتخب السلة يخسر أمام مصر ويواجه أفريقيا الوسطى ببطولة قطر الدولية

2/17/2024 11:24:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – تلقى المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، خسارته الثانية في بطولة قطر الدولية الودية أمام نظيره المنتخب المصري بنتيجة 58-95 (النصف الأول 27-46)، وذلك في لقاء جمعهما أمس بصالة لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن ختام مباريات الدور الأول.
ومع ختام مباريات الدور الأول، يجمع الدور الثاني بين الفرق المتنافسة في كل مركز مقابل لها بين فرق المجموعة الأخرى، علما بأن هذا الدور سيكون موجها، بحيث لا تلتقي منتخبات المجموعة الواحدة والمتنافسة في تصفيات كأس آسيا مع بعضها بعضا خلال البطولة الدولية.
ويلتقي المنتخب الوطني مع افريقيا الوسطى عند الساعة 6 من مساء اليوم في صالة“لوسيل” ضمن دور تحديد المراكز، وتسبقها مواجهة البحرين والسعودية الساعة 4 مساء، فيما يلعب المنتخبان المصري والقطري الساعة 8 مساء على لقب البطولة، وهو اللقاء المنتظر الذي سيتم بثه عبر قناة الإتحاد القطري لكرة السلة على موقع التواصل الإجتماعي (يوتيوب) بتعليق الزميل الأردني سامر طه، وذلك نظير كفاءته العالية.
وكان المنتخب الوطني للرجال قد استهل مشواره في البطولة الدولية بقطر بالخسارة أمام البحرين (73-82)، كما شهدت مباريات الدور الأول فوز؛ قطر على منتخبي البحرين (71-69) وافريقيا الوسطى (74-71) ومصر على البحرين (83-64) وافريقيا الوسطى على السعودية (78-73).
مصر 95 الأردن 58
اعتمد مدرب المنتخب الوطني وسام الصوص على فريدي ابراهيم في ضبط تحركات أمين أبو حواس وأشرف الهندي حول القوس وبإسناد من هاشم عباس ومحمد شاهر تحت السلتين، فيما بدأ الألماني هنريك رودل اللقاء معتمدا على الخماسي، سيف هنداوي وخالد عبدالناصر وأنس أسامة وكريم الجيزاوي وأحمد ريحان.
وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين مع تبدالها التسجيل من المحاور كافة، ليتقدم المنتخب المصري (21-16)، ثم بسط“الفراعنة” افضليتهم وارهقوا سلة“صقور الأردن” بسلات عبد الناصر وريحان ورفعت وهنداوي، ليتقدموا في النصف الأول (46-27)، بعدما حسموا الفترة الثانية (25-11).
وعمد الجهاز الفني للمنتخب الوطني على المداورة بين اللاعبين في الفترة الثالثة ومنح الشباب، محمود الهزايمة وروحي الكيلاني وعبدالله شتات فرصة خوض دقائق لعب أكبر بالتناوب مع شاهر وفريدي، لكن المنتخب المصري واصل اللعب بثقله الهجومي ليعزز تقدمه في النتيجة الإجمالية (70-41) بعدما حسم الفترة الثالثة (24-14). ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الأخيرة، ليفوز“الفراعنة” في النتيجة النهائية (95-58) بعدما حسموا الفترة الرابعة لصالحهم (25-17).
وبرز فريدي ابراهيم في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 22 نقطة و3 متابعات وتمريرتين بفاعلية 14، فيما كان باتريك يوسف اللاعب الأبرز من جانب مصر بتسجيله 9 نقاط و11 متابعة وتمريرة بفاعلية 15.

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