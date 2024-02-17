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تقرير أممي: الحيوانات البرية المهاجرة للأردن آخذة في الانخفاض

2/17/2024 11:24:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان- حذر تقرير أممي من أن "أنواع الحيوانات البرية المهاجرة في الأردن والعالم آخذة في الانخفاض، في وقت يتعرض فيه العديد من الأنواع لخطر الانقراض المتزايد".
وأرجع خبراء في التنوع الحيوي والبيئي أسباب هذا الانخفاض إلى أن "جميع الأنواع المهاجرة تتعرض للاستغلال المفرط وفقدان الموائل بسبب النشاط البشري، حيث تتأثر ثلاثة من أصل أربعة أنواع مدرجة في اتفاقية الحفظ لفقدان الموائل وتدهورها وتجزئتها".
وفي التقرير الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة للبيئة الشهر الحالي "تتأثر سبعة من كل عشرة أنواع مدرجة في اتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة للاستغلال المفرط، في حين أن لتغير المناخ والتلوث، والأنواع الغازية تأثيرات عميقة على تلك الكائنات المهاجرة".
وهذه الأرقام وفق الخبراء، لا تعد "صادمة"، لأن تقارير دولية كانت قد أشارت إليها سابقاً، لكن "الحكومات لم تولها الأهمية عبر وضع البرامج والسياسات الكفيلة بحمايتها على أرض الواقع".
فعلى الصعيد العالمي، هناك 399 نوعًا مهاجرًا مهددًا، أو على وشك الانقراض، وغير مدرج حاليًا في اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، وفق التقرير الأول الذي يُطلق عن حالة الأنواع المهاجرة في العالم.
وتلك الأرقام تتطابق مع دراسة وحيدة في الأردن كانت صدرت في عام 2017 أشارت نتائجها إلى أنه "جرى صيد 4707 تتبع لـ 59 نوعا من الحيوانات، من بينها أكثر من 84 % من الطيور، والتي تندرج نسبة كبيرة منها في قائمة اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة".
وفي التقرير الأممي ذاته فإن "ما يقرب من 44 % من تلك الأنواع يُظهر انخفاضا في أعدادها، فيما أكثر من 22 % من تلك المدرجة في اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة (CMS) مهدد بالانقراض".
ومن بين تلك الأنواع عقاب السهوب والنسر المصري والجمل البري، والحيتان الزرقاء والحدباء، ونسر البحر ذو الذيل الأبيض، وطائر أبو منجل أسود الوجه، بما في ذلك أسماك القرش المهاجرة والشفنينيات وسمك الحفش.
ولكن "يتزايد خطر الانقراض بالنسبة للأنواع المهاجرة على مستوى العالم، بما في ذلك تلك غير المدرجة في الاتفاقية، وبنسبة 51 % في مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية، التي تم تحديدها على أنها مهمة للحيوانات المهاجرة، لكنها لا تتمتع بوضع محمي".
ويستند التقرير الأممي في نتائجه إلى بيانات منظمة "بيرد لايف انترنشيونال" حيث أكد مدير المكتب الإقليمي لها في الأردن إبراهيم خضر أن "الدراسات السابقة الصادرة عن المنظمة أشارت إلى أن التنوع الحيوي بشكل عام يتعرض بصورة سريعة ومتزايدة لخطر الانقراض".
ولفت خضر لـ"الغد"، إلى أن "نتائج تقرير حالة الطيور في العالم الصادر عام 2022 بينت أن ما نسبته 49 % من أصل 11 ألف نوع من الطيور المعروفة دولياً أعدادها في تناقض متزايد".
وأشار إلى أن "نسبة أعداد الأنواع المهددة بالانقراض ارتفعت إلى نحو 12.8 %، أي حوالي 1409 أنواع".
ولا تعد تلك المؤشرات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة "صادمة"، لأن المنظمة كانت أشارت لها "مراراً وعبر سنوات ماضية"، "لكنها لم تجد الأولوية لحمايتها على أجندة الحكومات"، وفق خضر.
وشدد على أن "جزءا كبيرا من تلك الأنواع لا يتمتع بالحماية الكافية، والإدارة الفاعلة، ما يتطلب أن يكون الحفاظ على التنوع الحيوي بعيداً فقط عن تحقيق العوائد الاقتصادية".
وحث الأردن والحكومات العربية على أن "تضع التنوع الحيوي على أجندة أولوياتها، عبر تطبيق القوانين، ورفع التوعية، ورصد التمويل اللازم لبرامج الحماية".
كما أن "هناك حاجة لتبني مشاريع إقليمية وعابرة للحدود باعتبار أن الكائنات البرية تهاجر من دولة لأخرى".
وتقوم مليارات الحيوانات برحلات هجرة كل عام على الأرض، وفي المحيطات، والسماء، وبشكل عابر للحدود الوطنية والقارات، ويسافر بعضها آلاف الأميال عبر العالم من أجل التغذية والتكاثر، وفق التقرير الأممي.
وتلعب الأنواع المهاجرة دورًا أساسيًا في الحفاظ على النظم البيئية في العالم، وتوفر فوائد حيوية، من خلال تلقيح النباتات، ونقل العناصر الغذائية الأساسية، وافتراس الآفات، والمساعدة في تخزين الكربون.
ويعاني 58 % من تلك الأنواع، التي تعيش في المواقع المراقبة والمعترف بها على أنها مهمة للحيوانات المهاجرة المدرجة في الاتفاقية، من مستويات غير مستدامة من النشاط البشري، بحسب التقرير الأممي.
وفي رأي المختص بالتنوع الحيوي إيهاب عيد فإن "نتائج التقرير الأممي متوقعة خاصة في ظل إهمال برامج حماية الطبيعة في الفترة السابقة، والتركيز على ما يسمى بالسياحة البيئية".
وفي دراسة أعدها عيد، بالتعاون مع الباحث رمزي حنظل عام 2017 لتتبع الصيد غير القانوني في الأردن، تبين صيد 4707 من بينها عدد جيد من الأنواع المدرجة على قوائم اتفاقية الأنواع المهاجرة مثل اللقلق الأبيض، وعقاب السهوب وباشق العصافير، رغم أن الأردن وقع على الاتفاقية منذ عام 2001.
وفي حال التطرق لمنطقة الشرق الأوسط، بينت دراسة تم نشر نتائجها عام 2019، بحسب عيد، بأن "حجم القتل والاعتداء غير القانوني على الطيور البرية في شبه الجزيرة العربية والعراق وإيران لا تقل عن 1.7 إلى 4.6 مليون طائر، تندرج ضمن 413 نوعًا على الأقل". وعلى الرغم من "تحفظ عدد من الدول على الأرقام إلا أن الدراسة تعد مؤشراً خطيراً على تدهور التنوع الحيوي في المنطقة العربية".
وشدد على "أهمية الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقيات التي تعتبر لدى المصادقة عليها ملزمة قانونياً، من خلال تطبيق القوانين بشكل فعال، مع دعم للمؤسسات العاملة في مجال حماية الطبيعة لضمان قيامها بواجبها، ولا تتحول لمؤسسات سياحية".
وفي الأردن، تلعب الجمعية الملكية لحماية الطبيعة دورًا رئيسيًا في حماية الأنواع، والنظم البيئية في المحميات الطبيعية، لضمان استدامتها، واستدامة نفعها للأفراد، وفق مدير مرصد طيور العقبة التابع لها فراس الرحاحلة.
وجاءت نتائج برامج مراقبة الأنواع المهاجرة من الطيور في المرصد لتظهر "وجود تناقص كبير في بعض أعداد تلك التي تعبر المنطقة، مثل الصقر الحوام وصقر العسل"، بحسبه.
ولفت إلى أن "المرصد سجل عبور أنواع في المنطقة لم تكن تشهد عبورها سابقاً، مثل الأوزة الغراء الصغيرة، والنورس الصغير".
وتؤكد نتائج التقرير الأممي "الحاجة إلى مزيد من العمل، لحماية جميع الأنواع المهاجرة، من خلال التعاون الدولي، واتخاذ إجراءات من الحكومات والقطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى".
ودعا التقرير إلى "تعزيز وتوسيع الجهود الرامية إلى معالجة الاستيلاء غير القانوني وغير المستدام للأنواع المهاجرة، وزيادة الإجراءات لتحديد وحماية وربط وإدارة المواقع الهامة للأنواع المهاجرة بشكل فعال".
وحثت كذلك التوصيات على "التعامل بشكل عاجل مع تلك الأنواع الأكثر عرضة لخطر الانقراض، بما في ذلك جميع أنواع الأسماك المدرجة في اتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة، وتكثيف الجهود لمعالجة تغير المناخ، والتلوث الضوضائي، والكيميائي والبلاستيكي".
وينصب التركيز الرئيسي للتقرير على 1.189 نوعًا من الحيوانات التي اعترفت بها الأطراف في اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة على أنها تحتاج إلى حماية دولية، وهي مدرجة فيها، على الرغم من أنها تحتوي أيضًا على تحليل مرتبط بأكثر من 3000 نوع مهاجر إضافي غير مدرج.

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