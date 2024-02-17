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القدس والضفة الغربية.. محاولات التهويد بالقطعة

2/17/2024 11:24:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لا شك بأن وحشية الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من 130 يوما، وأعداد الشهداء والجرحى الذين يتجاوزون 800 شهيد وجريح في اليوم الواحد، ووقوف الدول العربية باستثناء الأردن، جامدة بعيدة عن أي فعل، وإطلاق المجتمع الدولي وخاصة أميركا وحلفاءها الأوروبيين عبارات تدعو ليس إلى وقف الحرب العدوانية، بل إلى تخفيف وتلطيف عمليات القتل تحت ستار حق الدفاع عن النفس،لا شك أن كل ذلك لم يترك فرصا كافية لمتابعة الحرب العدوانية الموازية التي تشنها إسرائيل على الضفة الغربية والقدس وعلى الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
وما زالت قوافل المساعدات تتدفق على دولة الاحتلال من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأميركا دون توقف، تحمل الأموال والأسلحة والمعدات والذخائر لإسرائيل لكي تواصل حرب الإبادة الجماعية اللانسانية في فلسطين، رغم العبارات الدبلوماسية المتعاطفة التي تنطلق بين آونة وأخرى. وأصبح الجميع يترقب مذبحة مخيفة باجتياح إسرائيل لرفح، دون أن تكون هناك إجراءات فاعلة تضع سقفا للهمجية الصهيونية ضد الأبرياء من أطفال ونساء ومرضى يعيشون بدون ماء أو غذاء أو دواء أو كساء أو مأوى منذ أشهر. كل ذلك دفع الحاقد نتنياهو وزمرته الفاشية إلى مزيد من المغالاة والتطرف بالقتل والتشريد. فهم يرون العالم بزعمائه وسياسييه يطلب منهم، بل يرجوهم لوقف الاجتياح المنتظر مقابل إصرارهم دون تردد ودون اكتراث. إن دخول الحرب الحاقدة على قطاع غزة شهرها الخامس دون قرار دولي ملزم أو موقف عربي مهدد، كل ذلك طمأن إسرائيل إلى أنها تستطيع أن تفعل في الضفة الغربية وفي القدس بل وفي فلسطين كلها ما تشاء دون سؤال. ولذا غدونا نرى تسارع الخطوات الإسرائيلية في مصادرة البيوت المقدسية، وتدمير المباني في ضواحي القدس، وإقامة تجمعات سكنية في كل قطعة أرض يمكنها أن تصلح لذلك. أما القيود المفروضة على المقدسيين فهي في تصاعد مستمر، ابتداء من الحركة المحدودة والتضييق الاقتصادي ومنع التجول ومنع الصلاة في المساجد والكنائس ومصادرة وثائق المواطنة واستبدالها بوثائق إقامة مؤقتة، مرورا بتشجيع المستوطنين المتوحشين على الاستيلاء على بيوت المقدسيين وإزالة أي معالم معمارية أو تراثية تشير إلى عروبة تلك المنازل والأحياء، وزرع شارات يهودية مستجلبة من مصانع وورش تقوم بصناعة تلك الشارات والرموز بعد إعطائها طابع القدم سواء بالدهانات أو المعدنيات أو نقش الحروف العبرية، وانتهاء بالتدخل في شؤون المدارس والجامعات المقدسية. وفي الجانب القانوني أصدرت السلطات الإسرائيلية قانون التنظيم والتخطيط والذي بمقتضاه تجرى مصادرة أراضي الفلسطينيين بحجة المصلحة العامة بتحويلها الى مناطق خضراء. يضاف إلى ذلك أن تراخيص المباني الجديدة للفلسطينيين تكتنفها تعقيدات ضخمة، وتكاليف باهظة، مما يضطر الكثيرين منهم الى بناء منازلهم أو توسيع القائم منها بدون ترخيص، لتأتي السلطات الإسرائيلية بعد ذلك وتقوم بهدمها أو إجبار أصحابها على هدمها. وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فقد كان معدل هدم البيوت 65 بيتاً شهرياً ارتفع في الآونة الأخيرة إلى ثلاثة أضعاف أو ما يقرب من 200 بيتاً شهرياً. وهذه السياسة تدفع إلى التهجير الصامت الذي تعمل عليه إسرائيل.
أما الأقصى فقد أصبحت سيطرة إسرائيل الزمانية عليه أمراً واقعاً، في حين تتنامى السيطرة المكانية يوما بعد يوم، تماما كما وقع في الحرم الإبراهيمي في الخليل. وتستمر الحفريات العميقة في محيط المسجد الأقصى ادعاء بأن علماء الآثار يحاولون اكتشاف أطراف الهيكل، ولكن الهدف الخفي يتمثل في وضع البنية الإنشائية للمسجد في خطر لتكون عرضة للانهيار الطبيعي أو المفتعل.
وفي الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل على عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، فإن سياسة التفتيت والعزل بالطرق الالتفافية وبناء المستعمرات تشمل جميع الأراضي الفلسطينية، التي أصبح اجتياحها من قوات الجيش والأمن والمستوطنين المستعمرين المسلحين ممارسة يومية، ولا يتحمل الجندي أو المستوطن أي مسؤولية قانونية تجاه ما يرتكبونه من جرائم ابتداء من القتل المباشر وانتهاء بالاعتداء على الأراضي والمحاصيل الزراعية. إن دوي القذائف وبشاعة الفظائع في قطاع غزة تغطي على ما تقترفه إسرائيل في القدس والضفة والتي تعدى معدل الاعتقالات اليومية فيها 55 مواطنا ومعدل القتل والاغتيال 6 مواطنين. إن محاولة نتنياهو وزمرته العسكرية إطالة زمن الحرب تهدف إلى شراء الوقت لتدمير القطاع وتهجير سكانه من جهة، كما تهدف إلى إرهاق الضفة الغربية بكاملها من جهة أخرى، تمهيداً لاجتياحات كبيرة ربما تحقق التهويد والأسرلة التي يعمل عليها المستعمر الإسرائيلي.
وباستثناء الأردن وما يقدم من مساعدات ودعم رسمي وشعبي، والجهود الموصولة المؤثرة للملك عبد الله الثاني لتغيير مواقف قادة الدول الكبرى، فإن مواقف الدول العربية تحتاج إلى مزيد من الفاعلية. ذلك أن المساندة الأوروبية الأميركية لإسرائيل والغياب المزمن للفعل العربي، فتح للحركة الصهيونية الاستعمارية باباً رحبا لاستكمال المشروع الذي بدأته قبل 85 سنة، والعمل بشتى الوسائل، المخالفة للقانون الدولي والإنساني ولمعاهدات السلام، للتخلص من السبعة مليون فلسطيني، بتهجيرهم قسرا أو اضطرارا من أرض فلسطين.
وهنا لا بد من النظر في عدد من المسائل تأتي في مقدمتها:
أولا: ضرورة العمل العربي والإسلامي والدول الصديقة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعلى حدود 1967 والإفادة من المبادرة الأميركية الراهنة، والمحافظة على الأونروا إلى أن تنتهي مسألة اللاجئين.
ثانيا: ضرورة التوافق الفلسطيني على الأساسيات وانضمام حماس إلى منظمة التحرير وإعلان إنهاء الانقسام وإنشاء إدارات جديدة.
ثالثا: أن اللجنة العربية للقدس والتي يترأسها المغرب، ومنظمة القمة الإسلامية والأزهر عليها أن تتحرك وتحرك الدول الإسلامية لتدفع عمليا باتجاه ردع إسرائيل من خلال المقاطعة الكاملة وإقرار الحماية الدولية للفلسطينيين، ورفع شكاوى الى المحاكم الدولية ذات العلاقة.
رابعا: أن دعم صمود الفلسطينيين في أرضهم مالياً وقانونياً وإنسانياً سواء في الضفة أو القدس أو القطاع ينبغي أن يتحول إلى إجراءات مؤسسية عربية دائمة وملموسة.
خامساً: أن الدول الأكثر عرضة للعدوان الإسرائيلي بعد فلسطين وهي الأردن ومصر وسورية ولبنان والسعودية لا بد أن تتوافق على برنامج عمل مشترك يضمن سلامة أراضيها من خلال سلامة الأراضي الفلسطينية وإفشال مخططات التهجير.
وأخيرا فإن الانتظار ليقوم المجتمع الدولي بما يجب أن يقوم به الجانب العربي، سيعطي حكومة نتنياهو وزمرته الفاشية الوقت الكافي لتنفيذ مخططاتهم العدوانية الهادفة الى خلق واقع جديد عماده التهويد والتهجير وتجريد المنطقة العربية المجاورة لفلسطين من القدرة على المبادرة. فهل يتحرك الجانب العربي؟

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