(MENAFN
- Alghad Newspaper) من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقل الى الأمجاد السماوية
فقيد ال شحادة وال عويس
الشاب غانم باسم شحادة
زوج الفاضلة ليندا هوليفيلد
ابن باسم غانم هارون شحادة وزوجته هناء ايوب
و شقيق كل من رانيا ولميس وناديا وطارق
والذي وافته المنية يوم السبت الموافق 10 -2- 2024 في الولايات المتحدة الاميركية عن عمر يناهز 42 عاما
وسيتم تشييع جثمانه الطاهر هناك
وسيقام جناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس المرحوم يوم الاحد الموافق 18-2-2024 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس - الفحيص البلد
تقبل التعازي للرجال والنساء في قاعة جمعية الهدف التعاونية ( ال هلسة )دابوق
بعد الجناز مباشرة وحتى الساعة التاسعة مساء
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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