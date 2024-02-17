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آلاف الإسرائيليين يطالبون بتنحي حكومة نتنياهو وإطلاق الأسرى بغزة

2/17/2024 11:23:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، بعدة مدن للمطالبة بتنحي حكومة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة والإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة، بينما اعتقلت الشرطة 4 متظاهرين أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية (شمال)، وفق إعلام عبري.
 وهددت الشرطة باستخدام القوة وتنفيذ اعتقالات في صفوف المتظاهرين في تل أبيب، إذا استمر إغلاق الشوارع الرئيسية.

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