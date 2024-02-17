آلاف الإسرائيليين يطالبون بتنحي حكومة نتنياهو وإطلاق الأسرى بغزة

آلاف الإسرائيليين يطالبون بتنحي حكومة نتنياهو وإطلاق الأسرى بغزة
التاريخ
2/17/2024 11:23:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، بعدة مدن للمطالبة بتنحي حكومة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة والإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة، بينما اعتقلت الشرطة 4 متظاهرين أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية (شمال)، وفق إعلام عبري.
وهددت الشرطة باستخدام القوة وتنفيذ اعتقالات في صفوف المتظاهرين في تل أبيب، إذا استمر إغلاق الشوارع الرئيسية.
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