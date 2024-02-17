شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل في دير البلح

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات، فجر الأحد، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة.
وأوضحت مصادر طبية، أن عددا من الفلسطينيين استشهدوا بينهم نساء إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط القطاع.
كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى لإصابة العشرات، واستهدف الاحتلال منزلا لعائلة حمد بالزوايدة وسط القطاع ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين,
وأطلقت زوارق إسرائيلية النار نحو ساحل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من المدينة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,858، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
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