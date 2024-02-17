مصر: تهجير الفلسطينيين غير مقبول وسنتعامل مع المدنيين بصورة إنسانية



وأضاف شكري في مؤتمر ميونيخ للأمن "لا نعتزم توفير أي مناطق أو منشآت آمنة، لكن إذا اقتضت الضرورة ذلك فسنتعامل بالإنسانية اللازمة".



وكانت رويترز قد ذكرت الجمعة، أن مصر تمهد منطقة على حدودها مع غزة يمكن أن تؤوي الفلسطينيين في حال أدى هجوم عسكري إسرائيلي على رفح إلى نزوح جماعي عبر الحدود. ووصفت مصادر ذلك بأنه تحرك طارئ.

ونفت مصر مرارا القيام بمثل هذه التجهيزات.



وتحدث شكري عن عمليات البناء التي وردت تقارير بشأنها على الحدود قائلا "هذا أمر افتراضي تماما. نجري دوما أعمالا للصيانة على حدودنا، لذا أعتقد أن ذلك بمثابة قفز إلى الاستنتاجات بخصوص ما تمثله تلك الأنشطة".



وكان محافظ شمال سيناء قد قال في وقت سابق؛ إن القوات المسلحة تقيم منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة.



وأضاف المحافظ أن المنطقة التي يجري إنشاؤها تشمل مواقف للشاحنات ومستودعات ومكاتب إدارية ومساكن للسائقين.



وحذّرت مصر مرارا من احتمال أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة إلى نزوح الفلسطينيين إلى سيناء، وهو أمر تقول القاهرة إنه غير مقبول على الإطلاق.



وأصدرت دول عربية أخرى، من بينها الأردن، تحذيرات مماثلة.