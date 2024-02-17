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الملكية وجت ستون عاما على الطريق وفي السماء

2/17/2024 11:23:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تقاس الحضارة والتقدم للدول بأكثر من مجال، ولكن يشترط أن يكون في قطاع أو مجال تتقدم فيه ويشار له بالبنان، وتختلف مستويات هذا القياس ومؤشراته حسب جهات أو فئات أو نظر الأشخاص نحوه، فالريادي يقيس التقدم بالفرص المتاحة وبيئة الإبداع ومستوى المخاطر، والصناعي يقيس هذا التقدم بالامتيازات وتوفر الموارد في البلد المستهدف، والمتعلم يقيس الحضارة والتقدم باتساع طرق التعلم الحديث وأدواته المتجددة، وتستمر أدوات القياس ووجهات النظر لك عزيزي القارئ حسب اهتمامك ومجال عملك أو رغباتك المستقبلية ولا تنتهي، سواء كان صاحب التقييم مختصا أم مهتما أو غير ذلك، ولكن في كل ما سبق نجد أن الأفراد بعمومهم هم من يملكون إعلان نتائج مؤشرات القياس ويعلنونها أسرع من غيرهم، ولقرارهم أثر أشمل وأكثر وقعا في هذا التقييم، كونهم المستفيد أو المستخدم النهائي لأي منتج في أي قطاع.
في هذا السرد سأتحدث عن إحدى أدوات القياس لإعلان الحضارة والتقدم بوجهة نظر الزائر أو السائح أو وجهات نظر الآخرين من مختلف الاهتمامات، سواء مواطنون محليون أو على مستوى دول في إعلان أن دولة ما أو مدينة ما هي مقصد سياحي أو عمالي يلبي أساس الاختيار للسفر ضمن وجهاتك الترفيهية أو العملية، ويتمثل ذلك بمؤشر قياس سهولة الوصول للمقصد المعني ويوافقها بصورة أكبر - وإن كانت تغيب عن المسؤول كثيرا- هو ما يتعلق بضمان جودة وتوفر خدمات النقل والوصول داخل بلد أو مدينة المقصد من السفر.
وطنيا يحتفل الناقل الوطني الجوي الأردني ممثلا بالملكية الأردنية والناقل الوطني الأرضي الأردني ممثلا بشركة النقليات السياحية الأردنية مالك العلامة التجارية ((جت)) بمرور ستين عاما على العمل في السماء والأرض، بالتوازي نجاحا وجودة، في غاية واحدة تتمثل بإنجاح أداة الاختيار والقياس للزائر والسائح وحتى المواطن لتكون المملكة الأردنية الهاشمية ومدنها المنتشرة مقصدا وبيئة قادرة على تقديم أفضل الخدمات وأيسرها وصولا وثباتا والتزاما، ستون عاما في نجاح ربط الوطن دوليا وداخليا في شبكة خطوط ومسارات عالمية وعربية ومحلية جوية وأرضية، ستون عاما دون توقف أو تردد أو تباطؤ في العمل، محققة مكانة واختيارا لتكون باتجاه الأردن جوا وبرا في تكاملية تستوجب الاهتمام والرعاية الرسمية لتستمر في العطاء والتميز والتطور في كل الظروف والأوقات، وتحقق الغاية والعائد المستدام من كل إنفاق رسمي حكومي في استقطاب زائر للوطن أو وصول مواطن وعامل ومسؤول ومستثمر لمقصده ولنضمن دورة متكاملة لحركة النقل.
دور كبير تحمله هذه الشركات الوطنية في عملها وهو ما كان أساسا في استمرارها حتى اليوم، أبرزه الحس الوطني اتجاه خدمة اسم الأردن مقصدا ومكانة واختيارا والذي حمله القائمون على التأسيس والاستمرارية، وثانيها الدعم والاهتمام المأمول من مؤسسات الاختصاص نحوها والذي يؤمل أن يلبي طموحات الوطن قبل المشغلين، دور، أكرر، أنه الأميز والأوحد بين الأقران في ثبات واستمرارية، فها هي الملكية الأردنية تستمر ولا تتوقف في ضمان وصول دولي جوي أو مغادرة بالرغم من كل الظروف والتحديات وهجمات الرافضين، وها هي ((جت)) ما زالت تحمل الزائر في شبكة ربط أرضية تجاوزت الحدود والمعابر عربيا إلى جانب شبكة وحيدة أردنيا في ربط المواقع والمدن السياحية الأردنية يوميا، دور استمراره يستوجب وقوفا رسميا بأعلى المستويات دون تردد، ولا أطلب أكثر من اهتمام يوازي نجاح هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة في تسويق اختيار الأردن مقصدا، فهو وإن كان أبرز أدوات النجاح سياحيا إلا أنه لا يكفي دون أن يعلم الزائر أن وسيلة تنقله داخليا مضمونة ومتاحة بأعلى جودة وصدق وأمان.

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