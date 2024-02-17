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الانتخابات النيابية المقبلة

2/17/2024 11:23:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

التحضير للانتخابات النيابية القادمة والاستعداد لخوضها بدأ مبكرًا، خاصة في ظل قانون الانتخاب الجديد الذي يؤمل أن يحدث تغييرًا في المشهد الديمقراطي الأردني، وأن يطور من تركيبة المجلس النيابي بما يضمن ترسيخ وتعميق دور السلطة التشريعية ورقابتها.
وفي هذا السياق فإن الحديث عن الانتخابات النيابية والسعي نحوها، لا بدّ وأن يرتبط بالدور الأصيل لمجلس النواب وهو سنّ التشريعات التي تعبر عن ضمير الأمة وتعكس المبدأ الدستوري الثابت والأصيل بأنّ الأمة هي مصدر السلطات وهو المبدأ الذي كرسه الدستور الأردنيّ في المادة 24/1.
هذه الوظيفة التشريعية الأسمى والأهم لمجلس النواب تتطلب أن يكون حاضرا في الذهن دوما نص المادة (128/1) من الدستور الأردني المتضمن عدم جواز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها، وهي مادة كانت ثمرة التعديلات التي أجريت على الدستور عام 2011م وأهم هذه التعديلات على الإطلاق؛ لما تعكسه من رؤية ونية واضحة نحو تعزيز وحماية الحقوق والحريات ابتداء من التشريع بوصفه الحلقة الأولى التي تقود الى التطبيق الجيد على أرض الواقع.
وفي السياق ذاته لا بد من أن يبقى حاضرا بأن الصّياغة التشريعيّة المُنضبطة والقائمة على أسس منهجية ورؤية واضحة تعدّ الطريق المُؤدي إلى كفاية التّشريع، ومفهوميته، وبلوغيته، وتحقيقه للتّوازن بين مصلحة الجماعة وحقوق الأفراد وحرّياتهم. والصّياغة التشريعيّة بمفهومها المُتكامل لا تقتصر على إخراج النّص القانونيّ بصورته النهائيّة وإنّما تتجاوز ذلك لتشمل دراسة مدى الحاجة إلى النّص التشريعيّ، ودراسة الجدوى التشريعيّة منه، ومدى وجود ثغرات حقيقية في المنظومة القائمة على أرض الواقع تستدعي تبنّيه؛ وذلك منعاً للتّضخم التشريعيّ وما قد ينتج عنه من تضارب تشريعيّ وازدواج تشريعيّ أيضاً يؤدي إلى إضعاف الهيكل القانونيّ للدولة ويقف حائلاً أمام تحقّق العلم اليقينيّ للمُخاطبين بنصوصه.
لذلك؛ فإنّ السؤال الذي يتوجب أن يبقى حاضرًا دوما في ذهن كلّ من أخذ على عاتقه مسؤولية التشريع، هو مدى استناد سنّ القوانين أو تعديلها إلى سياسة تشريعية واضحة المعالم ابتداءً، سياسة تقود بالفعل إلى تطوير التشريعات بما يؤدي إلى تقوية النظام القانوني في الدولة، وهو أمر يقع ابتداء على عاتق السلطة التشريعية التي يتوجب أن تضع هذه المسائل في قائمة أولوياتها.
لذا فإن البرامج الانتخابية للمرشحين يتوجب أن تعكس رؤية المرشح في مجال التشريع والنهوض والارتقاء به، وأن تنطوي هذه البرامج على منظومة تؤطر لإحداث نقلة في العملية التشريعية لا أن تكون الإشارة للتشريعات عابرة ومحدودة؛ فالأردن وضع المكنات القانونية اللازمة لإحداث تغيير مرتقب في الانتخابات القادمة من خلال تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات، ويبقى على من ارتضى أن يخوض غمار هذه التجربة أن يغير الأدوات وأن يقدم ما يليق بالأردن ومئويته الجديدة.

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