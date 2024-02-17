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سمير سعادة.. وداعا!

2/17/2024 11:23:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

للأسف، رحل أبو مازن عن الدنيا قبل أن يعود إلى "بيت محسير"، بلدته المحتلة في فلسطين. ولا بد أن يكون قد تفاعل، بطريقته المهتمة بالتفاصيل، مع تباشير التحرير والعودة التي تجلبها سواعد المقاومين في غزة، وفكر بكم كان محقًا في الإصرار على حتمية الانتصار.
أتذكر هذا بالتحديد لأن فلسطين، في سياقها القومي العربي كما رآها دائمًا، كانت حاضرة دائمًا في أحاديثه، مهما كان موضوع الحديث. كانت الصلة تولد بطريقة ما، كما ينبغي لفلسطيني لم يستطع أبدًا أن يخرج من الإحاطة الحتمية للخبرة الفلسطينية بحياتنا كلاجئين.
تعرف صحيفة "الغد" سمير عياد سعادة، أبو مازن، الذي أدار قسم التدقيق فيها منذ صدور عددها الأول ولوقت طويل إلى أن تقاعد. لم يكن من الصحفيين الذين تظهر أسماؤهم على الصفحات، لكنّ محتوى الصحيفة كان يمر عليه ويخرج من بين يديه. وكان المرجع الموثوق عندما يَشكل على أحد شاغل لغوي، لكنه كان فوق ذلك المُراجع المثقف، الذي يلتقط المغالطات والسقطات عندما يتعلق الأمر بمنطق المادة وبياناتها. وبذلك كان محرّرًا ومستشارًا، لا يبخل بالإشارة إلى الأخطاء واقتراح التصحيحات، كما ينبغي لمُراجع محترف يمنح الطمأنينة للمحررين.
بالنسبة لي، كان أبو مازن أكثر من زميل عمل في الصحيفة. كان صديقًا أثيرًا ومصدرًا للمعرفة. كان من أولئك الذين يُملون وُجهات الحديث دائمًا نحو الجديّة وتحميله بالمعلومات. لم يكُن يتحدث عن الأشياء في معزل عن السياقات. وقد أسعفته ذاكرة ذهبية في حفظ الأسماء والأحداث والتواريخ في تحويل التبادلات العادية إلى سرديات موثقة. إذا حدثك عن تجربته التدريسية في الكويت، فستعرف منه عن أحوال البلد، ومجتمعه، واتجاهاته السياسية وتفاعلاته القومية طوال الفترة التي قضاها هناك. وإذا حدثك عن حادث شخصي أيام الطفولة في فلسطين، فستعرف عن الحركات والتوجهات في فلسطين بالأسماء والأحداث، وعن البلدات والقرى وجغرافيتها وطباعها ورجالاتها. ومهما كان موضوع الحديث، فإنك تحصل دائمًا على قصة مما يُفترض أن لا يكون قصة. ولذلك، في مناسبات لا تُعد، كنتُ أقول له: شكرًا أبو مازن، لقد أهديتني مقالًا.
وكنتُ ألومه. لم يكن يتردد لحظة في إعلان مواقفه التي تكون في كثير من الأحيان مخالفة للموقف البراغماتي السائد المحسوب، مباشرة في وجه أصحابه. كنتُ أحاول أن أقنعه بأن النقاش حين يكون الطرف الآخر متشنجًا وغير منفتح مضيعة للوقت، وربما يجلب له العداء. لكنه كان دائمًا هو، منطلقًا من إيمان عميق بالعروبة كهوية وسبيل.
على الصعيد الإنساني، لم يكُن ليحبّ أن أكشف ما كان يخفيه، ولذلك لن أذهب إلى التفصيل في عطاء لا حد له، كنتُ أعرف عنه غالبًا لضرورات عملية، مثل مرافقته إلى حيث يفعل ما يفعل برضى نفس عجيب. ولم يكن ذلك عن سعة حال بقدر ما هو عن سعة قلب. وكان ما يبدو صعبًا على الآخرين من الإيثار سهلاً عليه، لأنه شيء من طبيعته التي لا تدخر شيئًا من الممكن عندما تلزم المساعدة. وفي المقابل، لم يقبل بأن تكون لأحد عليه يد.
وقد قصّرتُ، مثلما يكتشف أغلبنا أنهم فعلوا بعد أن يرحل الأصدقاء. ولم يكن أبو مازن من الذين يحسبون عليك بالواحدة، فيتواصل إذا تواصلت ويقطعك إذا انقطعت. كان يبادر، من وعي متسامح مع ظروف الآخرين، فيسأل عن الجميع بلا موقف سوى الطيبة النادرة. وكنتُ شخصيًا أعتمد دائمًا على معرفته بتقديري العالي له.
إذا كان الراحلون يعرفون أحوال الباقين، فسوف يعرف أبو مازن كم هم الذين يفتقدونه الآن، وبالتأكيد كل الذين زاملوه في عمله الصحفي، حيث ترك مكانًا يصعب أن يشغله غيره، سواء على صعيد معرفي أو إنساني.

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