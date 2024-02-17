تاوامبا متخصص جديد بالشباك الخضراء
التاريخ
2/17/2024 11:21:03 PM
(MENAFN
- Al Watan) ضم مهاجم الأخدود، الكاميروني لياندر تاوامبا، الأهلي إلى أكثر الأندية السعودية استقبالا للأهداف من المهاجم الكاميروني، سواء بقميص ناديه السابق التعاون أو ناديه الحالي الأخدود، إذ بات عدد الأهداف التي سجلها تاوامبا في شباك الراقي في الدوري السعودي 6 أهداف، وبالتالي أصبح ثاني أكثر الفرق السعودية استقبالا للأهداف أمام المهاجم الكاميروني، بالتساوي مع الفيصلي والحزم وضمك، وبات النجم الكاميروني، على بعد هدف واحد أمام الأهلي، ليصبح أكثر الأندية السعودية استقبالا للأهداف ضده، بالتساوي مع الباطن والاتفاق بـ7 لكل منها.
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