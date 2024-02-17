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تاوامبا متخصص جديد بالشباك الخضراء

2/17/2024 11:21:03 PM
(MENAFN- Al Watan) ضم مهاجم الأخدود، الكاميروني لياندر تاوامبا، الأهلي إلى أكثر الأندية السعودية استقبالا للأهداف من المهاجم الكاميروني، سواء بقميص ناديه السابق التعاون أو ناديه الحالي الأخدود، إذ بات عدد الأهداف التي سجلها تاوامبا في شباك الراقي في الدوري السعودي 6 أهداف، وبالتالي أصبح ثاني أكثر الفرق السعودية استقبالا للأهداف أمام المهاجم الكاميروني، بالتساوي مع الفيصلي والحزم وضمك، وبات النجم الكاميروني، على بعد هدف واحد أمام الأهلي، ليصبح أكثر الأندية السعودية استقبالا للأهداف ضده، بالتساوي مع الباطن والاتفاق بـ7 لكل منها.

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