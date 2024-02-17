عودة البنز غامضة
التاريخ
2/17/2024 11:21:02 PM
(MENAFN
- Al Watan) تبدو مشاركة مهاجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، أمام الرياض غير مؤكدة، في انتظار قرار مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو. وكانت أنباء أكدت أن مباراة الرياض ستشهد عودة بنزيما للمشاركة مع العميد بعد غيابه - لعدم الجاهزية - عن المباريات الـ3 الماضية للفريق في كل البطولات، إلا أن مصادر أن جاياردو سيحدد موقف بنزيما النهائي من المشاركة في المباراة، بحسب تقرير مدرب اللياقة عن حالة المهاجم الفرنسي البدنية.
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