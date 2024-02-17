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عودة البنز غامضة

2/17/2024 11:21:02 PM
(MENAFN- Al Watan) تبدو مشاركة مهاجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، أمام الرياض غير مؤكدة، في انتظار قرار مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو. وكانت أنباء أكدت أن مباراة الرياض ستشهد عودة بنزيما للمشاركة مع العميد بعد غيابه - لعدم الجاهزية - عن المباريات الـ3 الماضية للفريق في كل البطولات، إلا أن مصادر أن جاياردو سيحدد موقف بنزيما النهائي من المشاركة في المباراة، بحسب تقرير مدرب اللياقة عن حالة المهاجم الفرنسي البدنية.

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