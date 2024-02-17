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كاراسكو يحبط الليث

2/17/2024 11:21:02 PM
(MENAFN- Al Watan) بات لاعب الشباب، البلجيكي يانيك كاراسكو، مهددًا بالغياب عن مباراة الليث المرتقبة أمام النصر، الأحد المقبل، لحساب الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين، بسبب الإصابة، التي تعرض لها خلال مواجهة الشباب وضمك، أول من أمس، التي كسبها الليث 1/ صفر.
وبينت مصادر أن الفحوصات الأولية التي خضع لها كاراسكو أثبتت إصابته في العضلة الأمامية.

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