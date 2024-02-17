كاراسكو يحبط الليث
التاريخ
2/17/2024 11:21:02 PM
(MENAFN
- Al Watan) بات لاعب الشباب، البلجيكي يانيك كاراسكو، مهددًا بالغياب عن مباراة الليث المرتقبة أمام النصر، الأحد المقبل، لحساب الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين، بسبب الإصابة، التي تعرض لها خلال مواجهة الشباب وضمك، أول من أمس، التي كسبها الليث 1/ صفر.
وبينت مصادر أن الفحوصات الأولية التي خضع لها كاراسكو أثبتت إصابته في العضلة الأمامية.
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