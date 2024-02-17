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عقدة الأخدود تطارد الأهلي

2/17/2024 11:21:02 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الأهلي نتائجه السلبية أمام الأخدود، عندما تلقى الخسارة 2/ 3 في المواجهة التي جمعتهما، أول من أمس، لحساب الجولة الـ20 لدوري روشن للمحترفين.
وتعد المباراة الرابعة بين الفريقين، حقق الأخدود الفوز في 3 منها، مقابل انتصار وحيد للأهلي. وكان اللقاء الأول الذي جمع الفريقين في العام الماضي، خلال منافسات الذهاب لدوري الدرجة الأولى((دوري Yelo))، كسبه السماوي 2/ صفر، وفي منافسات الإياب كرر الأخدود الفوز ولكن 4/ 1. أما الانتصار الوحيد للأهلي على الأخدود، فكان ضمن منافسات الدور الأول من الموسم الحالي، عندما حقق الانتصار 1/ صفر.
4 مواجهات جمعت الأهلي بالأخدود 3 انتصارات للسماوي وانتصار لقلعة الكؤوس
الفريقان لا يعرفان التعادل في مواجهتهما
9 أهداف سجلها السماوي و4 أهداف فقط للراقي

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