عقدة الأخدود تطارد الأهلي

(MENAFN
- Al Watan) واصل الأهلي نتائجه السلبية أمام الأخدود، عندما تلقى الخسارة 2/ 3 في المواجهة التي جمعتهما، أول من أمس، لحساب الجولة الـ20 لدوري روشن للمحترفين.
وتعد المباراة الرابعة بين الفريقين، حقق الأخدود الفوز في 3 منها، مقابل انتصار وحيد للأهلي. وكان اللقاء الأول الذي جمع الفريقين في العام الماضي، خلال منافسات الذهاب لدوري الدرجة الأولى((دوري Yelo))، كسبه السماوي 2/ صفر، وفي منافسات الإياب كرر الأخدود الفوز ولكن 4/ 1. أما الانتصار الوحيد للأهلي على الأخدود، فكان ضمن منافسات الدور الأول من الموسم الحالي، عندما حقق الانتصار 1/ صفر.
4 مواجهات جمعت الأهلي بالأخدود 3 انتصارات للسماوي وانتصار لقلعة الكؤوس
الفريقان لا يعرفان التعادل في مواجهتهما
9 أهداف سجلها السماوي و4 أهداف فقط للراقي
MENAFN17022024000089011017ID1107864993
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.