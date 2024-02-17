كبار السن في جدة الأكثر تنويما

(MENAFN
- Al Watan) بلغ معدل إشغال العنايات المركزة (ICUs) للكبار 65.5%، واحتلت مدينة جدة النسبة الأعلى من حيث عدد المنومين بالعناية المركزة من الكبار بالسن بـ81.2%، تلتها منطقة القصيم بــ80.6%، ثم المدينة المنورة بـ77.7%، وذلك حسب وزارة الصحة لعام 2022.
مضاعفات خطيرة
أوضح استشاري القلب الدكتور مصطفى عبدالله أن وحدة العناية المركزة (ICU) من الأقسام العامة التي تهتم برعاية المرضى الذين يعانون أمراضا خطيرة أو مضاعفات، بما في ذلك حالات فشل الأعضاء المتعددة، والصدمات الشديدة، ومتلازمة الضائقة التنفسية، وغيرها من الأمراض التي تهدد الحياة، لافتا إلى أن هناك عناية مركزة يطلق عليها ((CCU))، وتسمى أيضا ((وحدة العناية القلبية)) أو ((وحدة العناية الحرجة))، لرعاية المرضى الذين يعانون أمراض القلب كالنوبات القلبية، وعدم انتظام ضربات القلب، والذبحة الصدرية غير المستقرة، بالإضافة إلى المرضى الذين خضعوا لجراحة القلب أو الذين تعرّضوا لمضاعفات خطيرة بعد جراحة القلب، وغير ذلك.
حالات حرجة
أضاف الدكتور مصطفى أن هناك حالات تستدعي دخول المريض العناية المركزة، من ضمنها حالات النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، والخضوع لعملية جراحة كبرى أو معقدة أو التي تحتاج إلى رعاية خاصة في أثناء مدة التعافي، والإصابات والحوادث الخطيرة مثل الحوادث المرورية، أو الإصابات الشديدة في الرأس، أو السقوط الخطير، والحروق الشديدة، والالتهابات والعدوى الخطيرة مثل الالتهاب الرئوي الحاد، وحالات صعوبة التنفس، والحاجة إلى جهاز تنفس صناعي، وأمراض القلب والرئة، وفشل أحد الأعضاء في الجسم، وصدمات الدماغ.
صدمة العناية المركزة
أوضح أن الكثير من المرضى الذين يدخلون العناية المركزة ينعكس ذلك عليهم نفسيا وجسديا، حيث يشعرون باضطراب شديد حتى بعد الخروج، ولكن 70% من هؤلاء المرضى يتعافون من هذه الحالة بمرور الوقت. ومن بين الاضطرابات التي يشعر بها المرضى: الخوف، ومعاناة الكوابيس في أثناء النوم، وعودة ذكريات مزعجة حدثت في أثناء فترة مرضه، وتظهر هذه الأعراض عادة لمن يبقي في العناية أكثر من شهر.
المناطق:
نجران 77%
بيشة 74%
جازان 75%
عسير 73%
مكة المكرمة 73%
حائل 71%
الباحة 71%
الطائف 62%
القريات 58%
الأحساء 57%
الرياض 57%
تبوك 56%
الشرقية 51%
الحدود الشمالية 47%
حفر الباطن 39%
القنفذة 39%
الجوف 35%
النسبة الإجمالية 66%
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