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كبار السن في جدة الأكثر تنويما

2/17/2024 11:18:18 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ معدل إشغال العنايات المركزة (ICUs) للكبار 65.5%، واحتلت مدينة جدة النسبة الأعلى من حيث عدد المنومين بالعناية المركزة من الكبار بالسن بـ81.2%، تلتها منطقة القصيم بــ80.6%، ثم المدينة المنورة بـ77.7%، وذلك حسب وزارة الصحة لعام 2022.
مضاعفات خطيرة
أوضح استشاري القلب الدكتور مصطفى عبدالله أن وحدة العناية المركزة (ICU) من الأقسام العامة التي تهتم برعاية المرضى الذين يعانون أمراضا خطيرة أو مضاعفات، بما في ذلك حالات فشل الأعضاء المتعددة، والصدمات الشديدة، ومتلازمة الضائقة التنفسية، وغيرها من الأمراض التي تهدد الحياة، لافتا إلى أن هناك عناية مركزة يطلق عليها ((CCU))، وتسمى أيضا ((وحدة العناية القلبية)) أو ((وحدة العناية الحرجة))، لرعاية المرضى الذين يعانون أمراض القلب كالنوبات القلبية، وعدم انتظام ضربات القلب، والذبحة الصدرية غير المستقرة، بالإضافة إلى المرضى الذين خضعوا لجراحة القلب أو الذين تعرّضوا لمضاعفات خطيرة بعد جراحة القلب، وغير ذلك.
حالات حرجة
أضاف الدكتور مصطفى أن هناك حالات تستدعي دخول المريض العناية المركزة، من ضمنها حالات النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، والخضوع لعملية جراحة كبرى أو معقدة أو التي تحتاج إلى رعاية خاصة في أثناء مدة التعافي، والإصابات والحوادث الخطيرة مثل الحوادث المرورية، أو الإصابات الشديدة في الرأس، أو السقوط الخطير، والحروق الشديدة، والالتهابات والعدوى الخطيرة مثل الالتهاب الرئوي الحاد، وحالات صعوبة التنفس، والحاجة إلى جهاز تنفس صناعي، وأمراض القلب والرئة، وفشل أحد الأعضاء في الجسم، وصدمات الدماغ.
صدمة العناية المركزة
أوضح أن الكثير من المرضى الذين يدخلون العناية المركزة ينعكس ذلك عليهم نفسيا وجسديا، حيث يشعرون باضطراب شديد حتى بعد الخروج، ولكن 70% من هؤلاء المرضى يتعافون من هذه الحالة بمرور الوقت. ومن بين الاضطرابات التي يشعر بها المرضى: الخوف، ومعاناة الكوابيس في أثناء النوم، وعودة ذكريات مزعجة حدثت في أثناء فترة مرضه، وتظهر هذه الأعراض عادة لمن يبقي في العناية أكثر من شهر.
المناطق:
نجران 77%
بيشة 74%
جازان 75%
عسير 73%
مكة المكرمة 73%
حائل 71%
الباحة 71%
الطائف 62%
القريات 58%
الأحساء 57%
الرياض 57%
تبوك 56%
الشرقية 51%
الحدود الشمالية 47%
حفر الباطن 39%
القنفذة 39%
الجوف 35%
النسبة الإجمالية 66%

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