Sunday, 18 February 2024 09:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التوأم الرقمي والتنبؤات

2/17/2024 11:18:18 PM
(MENAFN- Al Watan) كثر الاهتمام بمفهوم ((التوأم الرقمي)) خلال الفترة الماضية، حيث كانت كثير من القطاعات تتحمل تكاليف اختبارات محسوسة وواقعية على منتجاتها مثل سيارات وطائرات وأجهزة ومبان وغيرها، إلا أن نضج تقنيات ومفهوم التوأم الرقمي جعلتها خيارا أنسب وأقل تكلفة وفي تطوير مستمر، وسأشرح ما هو هذا المفهوم وكيف سيفيد البشرية وما هي الفوائد منه والتقنيات المساعدة له.
وسنبدأ بمثال عن صناعة سيارة، حيث كان سابقا للشركة المصنعة اختبارات عديدة ومن ضمنها اختبارات الاصطدام حيث يوضع مجسم شخص بداخلها واختبار قوة الاصطدام وهيكل السيارة وكيف تنحرف وما هي أفضل الحلول. ولكن التوأم الرقمي وضع نموذجا ثلاثي الأبعاد مثل المحاكاة على الكمبيوتر، يعتمد على حسابات دقيقة ويستخدم الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة ومستشعرات وتقنيات عدة، لتكون هذه الاختبارات فقط على الكمبيوتر مع إعطاء نتائج وتحليلات دقيقة عند حدوث اصطدام وما هي الآثار، فهي ليست رسم نموذج ثلاثي أبعاد وتجربة ارتطام فقط! بل توأم رقمي متطور ويحاكي الواقع باعتماده على أرقام ورسومات دقيقة، وكذلك عندما نطرح مثالا آخر من استخدامات التوأم الرقمي والتي يتم استخدامها في المباني حيث يتم رسم المبنى بالكامل بشكل ثلاثي أبعاد على الكمبيوتر ويضع التوأم الرقمي بعدها ملايين السيناريوهات للحرائق أو الزلازل أو لأي حدث قد يصيب المبنى، مع تحليلات لأفضل أماكن كشف الدخان وخرطوم الحريق ومخارج الطوارئ، ووضع سيناريو لكيفية إخلاء المبنى من الأشخاص والأسلوب المتبع لتنظيم الحشود وكيفية ترتيب الأثاث بالداخل مع تحليل كامل للمناطق الأكثر أمانًا والأخرى التي يمكن رفع أمانها.
ولم تقف هنا، حيث يتم استخدامها حاليًا حتى مع المنتجات المستخدمة في العالم مثل السيارات التي يملكها أصحابها، حيث تقوم بجمع البيانات مثل أداء السيارة والتنبؤ بالصيانة وما هي مسببات الأعطال لإطالة عمر استخدام السيارة، ولو تطرقنا لأمثلة أخرى سنجد أن استخدامها كذلك على الإنسان مثل الرياضيين، كبار السن، الذين يعانون من متلازمة حركية، والكثير من الأمثلة.
ختامًا، التوأم الرقمي هو نظير رقمي للنسخة الواقعية سواء كانت مجسما مادّيا أو رقميا، ووضع تحليل وتنبؤ كامل لجعل استخدامه أفضل وأكثر إنتاجية وجودة.

MENAFN17022024000089011017ID1107864991

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث