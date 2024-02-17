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عيشوا المتعة واتركوا الفرقة

2/17/2024 11:18:18 PM
(MENAFN- Al Watan) لا أشك أبدًا في أن من أجل محاسن ومكارم وفضائل سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، على مستوانا الداخلي بالخصوص، أمره الملكي الكريم بتاريخ 24/6/1443، الموافق 27/1/2022، والذي نص على أن: ((يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم ((يوم التأسيس))، ويصبح إجازة رسمية))..
هذا الأسبوع، والخميس القادم تحديدًا، يمر علينا العام الثالث على الاحتفال بهذا العيد القومي المجيد، عيد تأكيد الاعتزاز بجذورنا، وارتباطنا بقادتنا، منذ عهد المؤسس الإمام محمد بن سعود، وصمودنا أمام محاولات من ظنوا أنهم قادرون على القضاء علينا، وتفضل الله علينا وإعزازنا بالوالد الموحد، جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وإكرامه سبحانه لنا بأبنائه الملوك من بعده، الذين ساروا على نهجه في التعزيز والوحدة..
المملكة، وحسب النظام الأساسي للحكم ((دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض))، ويستمد الحكم سلطته ((من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام، وجميع أنظمة الدولة))، ((ويقوم الحكم على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية))..
هذه نصوص محكمة وغير متشابهة، ولا تدع مجالا للتشكيك في أن الطبيعة الدينية للدولة ودستورها يؤكدان على أن الكتاب والسنة هما معًا المرجعية الأولى، ولا يمكن أن يفهم من هذه المرجعية أنها غير منفتحة على المدارس الفقهية المختلفة لأتباع المذاهب الأربعة من أهل السنة والجماعة، والمذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب الإباضي، والمذهب الظاهري، أو أنها غير منفتحة على الآراء والاجتهادات المشروعة لمن يمارس التصوف ((الحقيقي))، وأصحاب الفكر السلفي ((الصحيح))، وأصحاب العقيدة الأشعرية.
كما أنه لا يمكن أن يفهم من السيادة التامة الدولة أنها ليست جزءًا من عملية التراكم الإنسانية، وهو ما قررته مواد الباب الثالث من النظام؛ والتي تشير إلى ((الطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر.. وحب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.. وتعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام))..
كل هذا وغيره يعضد أن دولتنا ((عربية إسلامية))، وليس في النظام ومواد الدستور ما يشير إلى أنها دولة ((دينية)) أو((كهنوتية))، ولا يمكن حصر هويتها الإسلامية في البعد الديني، وإهمال الأبعاد الفكرية والحضارية والسلوكية المختلفة، والإصرار على استبعاد هذه الأبعاد وإقصائها أمر يفضي إلى عدم التمتع بيسر الدين وسهولته، وهو ما يتناقض مع التعددية التي هي المكون الطبيعي للمجتمع الإنساني، ومجتمعنا السعودي ليس استثناء من ذلك؛ وعيد التأسيس فرصة لنا لنهنئ بعضنا بعضًا بحلوله، وفرصة لسرد الأمجاد، وفرصة للتمتع بالتنوع الجميل الذي تحفل به بلادنا من ((يوم بدينا)).

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