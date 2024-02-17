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7.8 ملايين جزاءات على شركات التأمين الصحي

2/17/2024 11:18:17 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدت الشؤون القانونية بمجلس الضمان الصحي لـ31 دعوى قضائية، للمحافظة على موارد المجلس وحماية حقوقه، وجرى إصدار جزاءات على شركات التأمين وأصحاب العمل تجاوزت قيمتها 7.8 ملايين ريال، وتمت تسوية 35 طلب صلح بين طرفي العلاقة التأمينية عبر مركز الصلح والتسويات بما يزيد على 2.5 مليون ريال.
لوائح ومواثيق
وقعت الإدارة التنفيذية للشؤون القانونية بالمجلس في 2022 مذكرة تعاون مع مركز ((ناجز))، لتمكين منسوبي المجلس من الاستفادة من أكثر من 100خدمة عدلية برسوم ميسرة، وإطلاق حاسبة الغرامات الإلكترونية من أجل تمكين أصحاب العمل من معرفة مقدار الغرامات والأقساط واجبة السداد عليهم، والعمل على ميثاق منصة ((نفيس)) ومراجعته.
ومن ضمن الإنجازات تطوير ومراجعة ما يقارب من 260 من السياسات واللوائح والمواثيق الداخلية المنظمة قطاع التأمين الصحي الخاص.
سوق التأمين
أظهرت أرقام التقرير السنوي للبنك المركزي السعودي (ساما) تحقيق سوق التأمين السعودي نموا بـ26.9% خلال 2022، وارتفاع إسهام قطاع التأمين بالناتج المحلي غير النفطي للمملكة خلال العام نفسه إلى 2.09% مقارنة بنحو 1.91% في 2021. في حين ارتفع معدل إنفاق الفرد على التأمين (كثافة التأمين) 30% مقارنة بـ2021.
إجراءات قانونية
35 صلحا وتسوية
50 استشارة قانونية
70 وثيقة تمت مراجعتها
30 عقدا واتفاقية ومذكرة تفاهم
2017 مخالفة
467 زيارة ميدانية
23 إنذارا لأصحاب العمل
7 غرامات على أصحاب العمل
16 غرامة على شركات التأمين
128 إنذارا لعدم الالتزام
إيقاف 2 من مقدمي الخدمات الصحية
77 مخالفة أحيلت إلى لجنة المؤسسات الصحية
%100 متابعة ومراقبة لمطالبات الهلال الأحمر

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