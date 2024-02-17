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مشاعر متضاربة تسيطر على بوبي

2/17/2024 11:18:17 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطرت مشاعر متضاربة على قائد الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد الخسارة على يد الأخدود 2/ 3، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، لحساب الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاءت الخسارة لتوقف سلسلة من 3 انتصارات متتالية لقلعة الكؤوس في الدوري. وسجل فيرمينو هدفه الرابع مع الأهلي منذ انضمامه للفريق مطلع الموسم الجاري، وهو الأول منذ ثلاثيته في مرمى الحزم بالجولة الافتتاحية للدوري، قبل 189 يوما. وكتب فيرمينو رسالة عبر حسابه على ((إنستجرام)) عقب المباراة، عبر فيها عن حزنه للخسارة، وسعادته للعودة للتهديف بعد غياب طويل.
وقال المهاجم البرازيلي ((لم تكن النتيجة التي أردناها، سعيد بالتسجيل مرة أخرى، دعونا نواصل العمل الجاد يا أصدقاء)).

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