مشاعر متضاربة تسيطر على بوبي

(MENAFN
- Al Watan) سيطرت مشاعر متضاربة على قائد الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد الخسارة على يد الأخدود 2/ 3، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، لحساب الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاءت الخسارة لتوقف سلسلة من 3 انتصارات متتالية لقلعة الكؤوس في الدوري. وسجل فيرمينو هدفه الرابع مع الأهلي منذ انضمامه للفريق مطلع الموسم الجاري، وهو الأول منذ ثلاثيته في مرمى الحزم بالجولة الافتتاحية للدوري، قبل 189 يوما. وكتب فيرمينو رسالة عبر حسابه على ((إنستجرام)) عقب المباراة، عبر فيها عن حزنه للخسارة، وسعادته للعودة للتهديف بعد غياب طويل.
وقال المهاجم البرازيلي ((لم تكن النتيجة التي أردناها، سعيد بالتسجيل مرة أخرى، دعونا نواصل العمل الجاد يا أصدقاء)).
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