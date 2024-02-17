حامد يواصل تدخلاته العنيفة

(MENAFN
- Al Watan) واصل لاعب وسط ضمك، المصري طارق حامد، تدخلاته العنيفة على اللاعبين، حيث خطف الأنظار بلقطة جديدة خلال مواجهة الشباب أول أمس.
وتداول نشطاء على موقع (X) فيديو قصير لتدخل عنيف من جانب طارق حامد على نجم الشباب، البرازيلي كارلوس جونيور، بشكل صادم، إذ كان محترف الشباب يحاول اللحاق بالكرة، ولكنه سقط على ركبتيه، ليصطدم به طارق حامد، الذي قرر دهس قدمه اليسرى بغرابة شديدة.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تشهد مثل هذه التدخلات من طارق حامد، حيث اشتهر اللاعب المصري بالعنف الشديد تجاه المنافسين، منذ أن كان لاعبًا في صفوف الزمالك.
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