النصر يحصن النجعي

(MENAFN
- Al Watan) نجحت إدارة النصر في تجديد عقد لاعب الوسط الدولي سامي النجعي، وبينت مصادر أن النجعي سيواصل الدفاع عن ألوان العالمي حتى عام 2028.
وكان عقد النجعي صاحب الـ27 عامًا سينتهي في أغسطس المقبل، وهو ما يعني دخوله الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع لفريقه الجديد.
وشهدت الأيام الماضية جلسات مستمرة بين إدارة النادي واللاعب، ووكيل أعماله للاتفاق على بنود العقد الجديد.
ويعد سامي النجعي من أبرز لاعبي مركز خط الوسط في النصر والمنتخب السعودي خلال الفترة الأخيرة، كما أنه شارك في كأس آسيا 2023.
وبدأ سامي النجعي مسيرته الاحترافية في النصر، ثم خاض تجارب على سبيل الإعارة رفقة القادسية وضمك، وعاد بعدها للوجود في التشكيل الأساسي للعالمي.
MENAFN17022024000089011017ID1107864984
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.