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النصر يحصن النجعي

2/17/2024 11:18:17 PM
(MENAFN- Al Watan) نجحت إدارة النصر في تجديد عقد لاعب الوسط الدولي سامي النجعي، وبينت مصادر أن النجعي سيواصل الدفاع عن ألوان العالمي حتى عام 2028.
وكان عقد النجعي صاحب الـ27 عامًا سينتهي في أغسطس المقبل، وهو ما يعني دخوله الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع لفريقه الجديد.
وشهدت الأيام الماضية جلسات مستمرة بين إدارة النادي واللاعب، ووكيل أعماله للاتفاق على بنود العقد الجديد.
ويعد سامي النجعي من أبرز لاعبي مركز خط الوسط في النصر والمنتخب السعودي خلال الفترة الأخيرة، كما أنه شارك في كأس آسيا 2023.
وبدأ سامي النجعي مسيرته الاحترافية في النصر، ثم خاض تجارب على سبيل الإعارة رفقة القادسية وضمك، وعاد بعدها للوجود في التشكيل الأساسي للعالمي.

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