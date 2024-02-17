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الزعيم والعميد لمواصلة الانتصارات برائد التحدي والمدرسة

2/17/2024 11:18:17 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح الهلال إلى مواصلة انتصاراته وعدم السماح لمطارديه للحاق به، وذلك عندما يستقبل الرائد على ملعب المملكة آرينا، فيما يتطلع الاتحاد إلى تأكيد صحوته واستمرار انتصاراته بعد التوقف، عندما يستقبل ضيفه الرياض على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، في ختام الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي

منعطف خطر
يفتتح الهلال مبارياته المحلية والقارية بمعقله الجديد، المملكة آرينا، بمواجهة صعبة وبمنعطف خطر، عندما يواجه الرائد الغامض بعد التوقف. ويخوض الزعيم اللقاء وهو في قمة الترتيب برصيد 53 نقطة، وقادم من انتصار قاري رائع، بعدما تغلب على مضيفه سباهان أصفهان الإيراني 3 /1، ليضع قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ويريد مواصلة زحفه نحو استعادة لقب الدوري الذي فقده الموسم الماضي، وعدم السماح لمطارديه بتقليص الفارق الكبير، الذي بينه وبينهم. في المقابل، يدخل رائد التحدي المواجهة وفي رصيده 19 نقطة، ويطمح إلى مواصلة سلسلة انتصاراته الأخيرة التي سجلها قبل التوقف.
عدم التوقف
يسعى الاتحاد إلى عدم توقف نتائجه الإيجابية التي سجلها بعد عودته للمنافسات المحلية والقارية، وتسجيل انتصار ثان على التوالي على صعيد الدوري، حينما يلتقي الرياض في مباراة مهمة للطرفين، فالعميد الذي يملك 31 نقطة، ويأمل في تأكيد صحوته وعدم الخسارة مجددًا، وتأكيد أنه سيكون مختلف بعد التوقف، لاسيما أنه عاد من أوزبكستان بنتيجة جيدة بعد تعادله الخميس الماضي سلبيًا مع نافباهور الأوزبكي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا. بدوره يعلق مدرسة الوسطى صاحب النقاط الـ19 آمالا عريضة على المواجهة؛ ليتقدم خطوة مهمة في وسط الترتيب، وعدم العودة للتفريط الذي سيصعب من موقفه في قادم الجولات.

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