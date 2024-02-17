الزعيم والعميد لمواصلة الانتصارات برائد التحدي والمدرسة

(MENAFN
- Al Watan) يطمح الهلال إلى مواصلة انتصاراته وعدم السماح لمطارديه للحاق به، وذلك عندما يستقبل الرائد على ملعب المملكة آرينا، فيما يتطلع الاتحاد إلى تأكيد صحوته واستمرار انتصاراته بعد التوقف، عندما يستقبل ضيفه الرياض على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، في ختام الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي
منعطف خطر
يفتتح الهلال مبارياته المحلية والقارية بمعقله الجديد، المملكة آرينا، بمواجهة صعبة وبمنعطف خطر، عندما يواجه الرائد الغامض بعد التوقف. ويخوض الزعيم اللقاء وهو في قمة الترتيب برصيد 53 نقطة، وقادم من انتصار قاري رائع، بعدما تغلب على مضيفه سباهان أصفهان الإيراني 3 /1، ليضع قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ويريد مواصلة زحفه نحو استعادة لقب الدوري الذي فقده الموسم الماضي، وعدم السماح لمطارديه بتقليص الفارق الكبير، الذي بينه وبينهم. في المقابل، يدخل رائد التحدي المواجهة وفي رصيده 19 نقطة، ويطمح إلى مواصلة سلسلة انتصاراته الأخيرة التي سجلها قبل التوقف.
عدم التوقف
يسعى الاتحاد إلى عدم توقف نتائجه الإيجابية التي سجلها بعد عودته للمنافسات المحلية والقارية، وتسجيل انتصار ثان على التوالي على صعيد الدوري، حينما يلتقي الرياض في مباراة مهمة للطرفين، فالعميد الذي يملك 31 نقطة، ويأمل في تأكيد صحوته وعدم الخسارة مجددًا، وتأكيد أنه سيكون مختلف بعد التوقف، لاسيما أنه عاد من أوزبكستان بنتيجة جيدة بعد تعادله الخميس الماضي سلبيًا مع نافباهور الأوزبكي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا. بدوره يعلق مدرسة الوسطى صاحب النقاط الـ19 آمالا عريضة على المواجهة؛ ليتقدم خطوة مهمة في وسط الترتيب، وعدم العودة للتفريط الذي سيصعب من موقفه في قادم الجولات.
MENAFN17022024000089011017ID1107864983
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.