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هل انتهى مشوار الشهراني مع الزعيم؟

2/17/2024 11:18:17 PM
(MENAFN- Al Watan) يشهد الموسم الحالي، تراجعًا كبيرًا في مستوى نجم الهلال الدولي السابق، ياسر الشهراني على الصعيدين المحلي والقاري، إذ لم يشارك الشهراني سوى 69 دقيقة فقط خلال انتصار الزعيم على سباهان أصفهان 3/ 1، الخميس الماضي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن يقرر المدرب البرتغالي للزعيم، خورخي خيسوس استبدال الشهراني بعد 69 دقيقة، مقررًا الدفع بزميله، محمد البريك، في الرواق الأيسر.
وبالفعل تمكن البريك من تشكيل خطورة كبيرة على مرمى الفريق الإيراني، من خلال العرضيات المتواصلة أو الدخول للعمق، فضلا عن التحولات الهجومية والدفاعية السريعة.
ولم تكن هي المرة الأولى التي يقوم فيها خيسوس باستبدال الشهراني، حيث سبق وأن سحب النجم المخضرم من الملعب لعدة أسباب مختلفة، سواء إصابة أو تغيير تكتيكي.
وتشير تصرفات خيسوس تزامنًا مع تراجع مستوى الشهراني، إلى اقتراب مسيرة اللاعب من النهاية مع الهلال، بالإضافة لعدة أسباب أخرى.
بديل مختلف
استعان خيسوس منذ توليه مهمة الهلال مطلع الموسم الجاري، بالظهير الأيمن، محمد البريك، في الظهير الأيسر، سواء كبديل أو أساسي.
ودائمًا ما يقدم البريك مستويات جيدة أثناء مشاركته في هذا المركز، فهو أكثر مدافع صنع أهدافًا في دوري أبطال آسيا خلال الموسم الحالي بواقع 6 أهداف.
وإجمالا، صنع محمد البريك 10 أهداف، وسجل هدفين في 28 مباراة خاضها بمختلف البطولات.
ويأتي تألق البريك، في الوقت الذي يعاني فيه الشهراني من تراجع ملحوظ، حيث صنع هدفًا، وسجل مثله في 23 مباراة بمختلف المسابقات.
صفقة جديدة
شهد الميركاتو الشتوي الماضي، تعاقد الهلال مع، البرازيلي رينان لودي، قادمًا من مارسيليا، ليشغل مركز الظهير الأيسر.
وجاء تعاقد الأزرق مع لودي، بناء على رغبة خيسوس في ضم ظهير أيسر بمواصفات خاصة، يستطيع تنفيذ أفكاره خلال الفترة المقبلة.
ومن المؤكد أن لودي سيكون الظهير الأساسي للهلال في مباريات الدوري السعودي القادمة، مما يعقد موقف الشهراني.
وبخلاف البريك ولودي، فهناك ناصر الدوسري لاعب الوسط الشاب، والذي يجيد أيضا اللعب في هذا المركز، وبالتالي فإن موقف الشهراني سيكون صعبًا تزامنًا مع اقتراب عقده من النهاية في صيف 2025.
- 69 دقيقة فقط شارك خلالها الشهراني أمام سباهان.
- خيسوس استغنى عن الظهير الدولي السابق وأشرك البريك.
- 23 مباراة فقط سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.
- لودي والبريك يهددان الشهراني ويصعبان موقفه.
- خيسوس لم يعد يعتمد على الشهراني منذ إصابته في مونديال 2022.
- المدرب البرتغالي طالب بالتعاقد مع لودي ليكون الظهير الآساسي.

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