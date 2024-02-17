3 سيناريوهات لأطفال صنعاء المفقودين

(MENAFN
- Al Watan) ارتفعت بلاغات الأسر بفقد أطفالهم في العاصمة اليمنية صنعاء، وهو ما كشفه مصدر يمني، حيث ذكر أن ارتفاع عدد الأطفال المفقودين مستمر منذ العام الماضي، ووصل العدد إلى رقم كبير متجاوزا 316 طفلا في العاصمة صنعاء فقط، وبين أن الكثير من الأهالي هناك فقدوا أبناءهم ولا يعلمون شيئا عنهم، خاصة أطفال لا تتجاوز أعمارهم 15 عامًا، وأشار إلى أن أعداد البلاغات المتجاوز 300 بلاغ لطفل مفقود خلال عام هو رقم إجرامي وانتهاك ضد الإنسانية في ظل صمت المجتمع الدولي عن تلك الانتهاكات ضد الطفولة.
أسباب الفقد
وقال المصدر، إنه رافق زيادة قلق وغضب وتذمر الأهالي، ارتفاع في نسب البلاغات التي وصلت إلى أرقام كبيرة جدا في كافة مكاتب الشرطة، حيث يعيش الناس في صنعاء حقيقة فقد أطفالهم من خلال ثلاثة أسباب إما أن يكونوا مجندين في الجبهات أو أطفالا مخطوفين أو تم خداعهم بالدفاع عن غزة، ويمكن إيضاح ذلك من خلال التالي:
جبهات الحوثيين
ويفسر المصدر مصير الأطفال المجندين قائلا إنه بمجرد دخولهم بالإكراه مع الحوثيين يزج بهم في الجبهات ويحرمون من زيارة أسرهم أو العودة لهم تحت أي مبرر كان، وقد قتلت منهم أعداد كبيرة وتعددت أسباب وفاتهم، فالبعض تعرضوا لإصابات ولم يتم إنقاذهم حتى تركوا يواجهون مصيرهم الحتمي، وأطفال تعرضوا للأمراض وتركوا دون عناية أو رعاية وكان مصيرهم الموت، وآخرون تعرضوا للسقوط من الجبهات أو لدغ الحيات والثعابين، وأطفال تم تصفيتهم في الجبهات بمجرد محاولتهم الهروب من صفوف الانقلابيين.
الأطفال المختطفون
ويشرح المصدر، أن هناك فئة من الأطفال المخطوفين على أيدي الميليشيات الحوثية، حيث يقومون بخطفهم وإيداعهم في مجمعات ثقافية لشحنهم وتغذيتهم بالأفكار المسمومة والتوجهات الإجرامية الإرهابية، وبعد ذلك يتم إرسالهم للمناطق المستهدفة للحوثيين.
خدعة التحرير
ويوضح المصدر مصير الفئة الثالثة من الأطفال المفقودين وهم الذين تم خطفهم أو التغرير بهم وجرهم تحت خدعة تحرير فلسطين وتداعيات غزة، بعد الانتهاء من تغذيتهم الفكرية يتم إرسالهم إلى جبهات مأرب وتعز والحديدة ولمواجهة الشعب اليمني.
ثلاثة سيناريوهات لأطفال صنعاء المفقودين:
مجندون في الجبهات
أطفال مخطوفون
تم خداعهم بالدفاع عن غزة
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