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3 سيناريوهات لأطفال صنعاء المفقودين

2/17/2024 11:18:17 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت بلاغات الأسر بفقد أطفالهم في العاصمة اليمنية صنعاء، وهو ما كشفه مصدر يمني، حيث ذكر أن ارتفاع عدد الأطفال المفقودين مستمر منذ العام الماضي، ووصل العدد إلى رقم كبير متجاوزا 316 طفلا في العاصمة صنعاء فقط، وبين أن الكثير من الأهالي هناك فقدوا أبناءهم ولا يعلمون شيئا عنهم، خاصة أطفال لا تتجاوز أعمارهم 15 عامًا، وأشار إلى أن أعداد البلاغات المتجاوز 300 بلاغ لطفل مفقود خلال عام هو رقم إجرامي وانتهاك ضد الإنسانية في ظل صمت المجتمع الدولي عن تلك الانتهاكات ضد الطفولة.
أسباب الفقد
وقال المصدر، إنه رافق زيادة قلق وغضب وتذمر الأهالي، ارتفاع في نسب البلاغات التي وصلت إلى أرقام كبيرة جدا في كافة مكاتب الشرطة، حيث يعيش الناس في صنعاء حقيقة فقد أطفالهم من خلال ثلاثة أسباب إما أن يكونوا مجندين في الجبهات أو أطفالا مخطوفين أو تم خداعهم بالدفاع عن غزة، ويمكن إيضاح ذلك من خلال التالي:
جبهات الحوثيين
ويفسر المصدر مصير الأطفال المجندين قائلا إنه بمجرد دخولهم بالإكراه مع الحوثيين يزج بهم في الجبهات ويحرمون من زيارة أسرهم أو العودة لهم تحت أي مبرر كان، وقد قتلت منهم أعداد كبيرة وتعددت أسباب وفاتهم، فالبعض تعرضوا لإصابات ولم يتم إنقاذهم حتى تركوا يواجهون مصيرهم الحتمي، وأطفال تعرضوا للأمراض وتركوا دون عناية أو رعاية وكان مصيرهم الموت، وآخرون تعرضوا للسقوط من الجبهات أو لدغ الحيات والثعابين، وأطفال تم تصفيتهم في الجبهات بمجرد محاولتهم الهروب من صفوف الانقلابيين.
الأطفال المختطفون
ويشرح المصدر، أن هناك فئة من الأطفال المخطوفين على أيدي الميليشيات الحوثية، حيث يقومون بخطفهم وإيداعهم في مجمعات ثقافية لشحنهم وتغذيتهم بالأفكار المسمومة والتوجهات الإجرامية الإرهابية، وبعد ذلك يتم إرسالهم للمناطق المستهدفة للحوثيين.
خدعة التحرير
ويوضح المصدر مصير الفئة الثالثة من الأطفال المفقودين وهم الذين تم خطفهم أو التغرير بهم وجرهم تحت خدعة تحرير فلسطين وتداعيات غزة، بعد الانتهاء من تغذيتهم الفكرية يتم إرسالهم إلى جبهات مأرب وتعز والحديدة ولمواجهة الشعب اليمني.
ثلاثة سيناريوهات لأطفال صنعاء المفقودين:
مجندون في الجبهات
أطفال مخطوفون
تم خداعهم بالدفاع عن غزة

MENAFN17022024000089011017ID1107864981

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