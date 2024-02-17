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1000 مركبة في الساعة بطريق جدة مكة المباشر

2/17/2024 11:18:16 PM

(MENAFN- Al Watan) يسهم طريق جدة - مكة المكرمة المباشر في اختصار المسافة لمكة المكرمة لـ 35 دقيقة، وتخفيف الازدحام المروري بمحافظة جدة، ونقل الحركة لخارج النطاق العمراني، فضلا عن تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.
ويخدم الطريق ضيوف الرحمن وأهالي وزوار المنطقة ويدعم الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية، كما يربط عددًا من المدن والمحافظات والقرى والمراكز الحيوية.
بداية الطريق
((الوطن)) وقفت ميدانيًا على الطريق الذي يمتد إلى 62 كم وتم افتتاح 51 كم والمتبقي 11 كم من بداية الطريق من مكة المكرمة، ورصدت آلية العمل القائمة بالمسافة المتبقية من الرحلة الرابعة ونسبة إنجازها التي بلغت 16%.
وتمتد الأعمال المستمرة من بداية الطريق من حي أم الجود الطريق الدائري الرابع إلى وادي فاطمة ((طريق الجموم - حداء))، ويتكون الطريق المباشر الذي تم إنجازه إلى الآن والبالغ 51 كم من 4 مسارات بجزيرة وسطية، وتم تنفيذ كافة عوامل السلامة على الطريق.
تحقيق المستهدفات
ويهدف الطريق إلى الربط المباشر بين مطار الملك عبدالعزيز بجدة والطريق الدائري الرابع بمكة وتبلغ السعة المرورية للطريق ألف مركبة في الساعة ويحقق مستهدفات قطاع الحج والعمرة للوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030.
وحددت سرعة الطريق بـ 140كم في الساعة وتهدف الهيئة العامة للطرق من خلال الطريق الجديد إلى تحسين جودة الطريق والارتقاء بخدماته واختصار معدل زمن رحلة المركبة من جدة إلى مكة، فضلا عن خدمة المناطق والأحياء السكنية الجديدة شرق جدة وشمال مكة، كما يدعم الحركةَ التجارية والاقتصادية والسياحية بالمنطقة، والمتوقع الانتهاء من المرحلة الرابعة - حسب مصادر ((الوطن)) - في 1447/11/09.
طريق مباشر
يبدأ الطريق من جهة محافظة جدة من تقاطع حي النزهة حتى الدائري الرابع بمدينة مكة المكرمة وقسم إلى 4 مراحل، تم الانتهاء من الأولى بطول 5.300 كم ونسبة الإنجاز 92%، وتشمل جسرين، إضافة إلى معبري سيارات، وعدد التقاطعات بالمشروع 2، أما المرحلة الثانية فتم الانتهاء منها بطول 18.600 كيلومتر وتقاطعين بنسبة إنجاز 93%، ويستفاد منها في خدمة مستخدمي طريق جدة - مكة المباشر في حركة الدوران للخلف، والتقاطع الثاني لربط طريق بريمان وهدى الشام مع طريق جدة - مكة المباشر، والمرحلة الثالثة تم الانتهاء منها بطول 27 كيلومترا بنسبة إنجاز 100%، مع تنفيذ تقاطع مع طريق حداء - الجموم مع معبر جمال، و3 معابر سيارات، بتقاطع واحد لربط طريق حداء - الجموم بطريق جدة - مكة المباشر، أما المرحلة الرابعة فالمسافة المتبقية 11 كم من حي أم الجود طريق الدائري الرابع إلى وادي فاطمة طريق الجموم - حداء.
عوامل السلامة المنفذة على الطريق
- الدهانات الأرضية
- الاهتزازات التحذيرية
- العلامات الأرضية
- الحواجز الخرسانية
- اللوحات التحذيرية والإرشادية
3 مراحل منتهية
- الأولى
5.300 كم
%92 نسبة الإنجاز
- الثانية
18.600 كم
%93 نسبة الإنجاز
- الثالثة
27 كم
%100 نسبة الإنجاز

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