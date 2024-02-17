125% نمو بالتراخيص الاستثمارية

(MENAFN
- Al Watan) حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الرابع من العام 2023 ارتفاعا بنسبة 125% لتصل إلى 2884 ترخيصا، مقارنة بعدد 1282 ترخيصا بالفترة المماثلة من العام السابق، بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، في حين بلغ إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة نحو 2898 ترخيصا في الفترة نفسها.
كما سجل إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة في عام 2023 ارتفاعا بنسبة 95.8% لتصل إلى 8540 ترخيص مقارنة بنحو 4362 ترخيص بالفترة المماثلة من العام السابق بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، في حين بلغ إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة نحو 8595 ترخيصا في العام نفسه. التراخيص الاستثمارية
وبشكل عام تركزت معظم التراخيص الاستثمارية المُصدرة في نشاط التشييد، ونشاط الصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، ونشاط المعلومات والاتصالات، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدرجات النارية، ويُشكل عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في هذه الأنشطة حوالي 80.4% من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الرابع من العام 2023.
ويُعد نشاط الكهرباء والغاز والبخار والتكييف الأعلى نمواً في التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الرابع لعام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بنحو 400%، ويليه كل من نشاط التعليم، ونشاط التشييد بنسبة 292.3% و160.3% على التوالي. الشركات ذات المسؤولية المحدودة
وبحساب الوضع القانوني للشركات التي أصدرت تراخيص استثمارية خلال الربع الرابع من العام 2023، فقد بلغ عدد التراخيص المصدرة للشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 819 ترخيص، وسجّلت شركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة نحو 1744 ترخيصا، بينما توزعت بقية التراخيص على أنواع الشركات الأخرى بنحو 335 ترخيصا.
وبالنظر إلى عام 2023، فقد بلغ عدد التراخيص المصدرة للشركات ذات المسؤولية المحدودة 2324 ترخيصا. وسجلت شركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة ما يُقارب 5165 ترخيصا، وبلغ عدد التراخيص لأنواع الشركات الأخرى 1106 تراخيص.
وعلى جانب توزيع التراخيص الاستثمارية بحسب الدول تحسب حصة لكل دولة مشاركة في ملكية رأس المال. أعلى الدول
كانت مصر أعلى دولة من حيث عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الرابع من العام 2023 بعدد 409 تراخيص، تليها الهند بعدد 145 ترخيصا، وفي المرتبة الثالثة اليمن بعدد 139 ترخيصا، في حين تأتي باكستان في المرتبة الرابعة بعدد 81 ترخيصا، والأردن في المرتبة الخامسة بعدد 68 ترخيصا.
asf:
عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة:
الربع الرابع 2020= 449
الربع الرابع 2021= 976
الربع الرابع 2022= 1282
الربع الرابع 2023= 2884
أنشطة التراخيص:
التشييد= 160.3%
الصناعات التحويلية= 112.0%
الأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية= 133.8%
المعلومات والاتصالات= 121.6%
أنشطة خدمات الإقامة والطعام= 99.0%
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدرجات النارية= 30.1%
أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم= 84.5%
النقل والتخزين= 107.8%
العقارات= 122.2%
التعليم= 292.3%
الفنون والترفيه والتسلية= 131.6%
الصحة والخدمات الاجتماعية= 100.0%
الزراعة والحراجة وصيد الأسماك= 114.3%
الخدمات الأخرى= 26.1%
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها= 55.6%
الخدمات المالية والتأمين= 17.6%
الكهرباء والغاز والبخار والتكييف= 400.0%
التعدين واستغلال المحاجر= 25.0%
الإجمالي= 114.2%
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