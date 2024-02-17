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125% نمو بالتراخيص الاستثمارية

2/17/2024 11:18:16 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الرابع من العام 2023 ارتفاعا بنسبة 125% لتصل إلى 2884 ترخيصا، مقارنة بعدد 1282 ترخيصا بالفترة المماثلة من العام السابق، بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، في حين بلغ إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة نحو 2898 ترخيصا في الفترة نفسها.
كما سجل إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة في عام 2023 ارتفاعا بنسبة 95.8% لتصل إلى 8540 ترخيص مقارنة بنحو 4362 ترخيص بالفترة المماثلة من العام السابق بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، في حين بلغ إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة نحو 8595 ترخيصا في العام نفسه.
التراخيص الاستثمارية
وبشكل عام تركزت معظم التراخيص الاستثمارية المُصدرة في نشاط التشييد، ونشاط الصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، ونشاط المعلومات والاتصالات، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدرجات النارية، ويُشكل عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في هذه الأنشطة حوالي 80.4% من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الرابع من العام 2023.
ويُعد نشاط الكهرباء والغاز والبخار والتكييف الأعلى نمواً في التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الرابع لعام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بنحو 400%، ويليه كل من نشاط التعليم، ونشاط التشييد بنسبة 292.3% و160.3% على التوالي.
الشركات ذات المسؤولية المحدودة
وبحساب الوضع القانوني للشركات التي أصدرت تراخيص استثمارية خلال الربع الرابع من العام 2023، فقد بلغ عدد التراخيص المصدرة للشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 819 ترخيص، وسجّلت شركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة نحو 1744 ترخيصا، بينما توزعت بقية التراخيص على أنواع الشركات الأخرى بنحو 335 ترخيصا.
وبالنظر إلى عام 2023، فقد بلغ عدد التراخيص المصدرة للشركات ذات المسؤولية المحدودة 2324 ترخيصا. وسجلت شركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة ما يُقارب 5165 ترخيصا، وبلغ عدد التراخيص لأنواع الشركات الأخرى 1106 تراخيص.
وعلى جانب توزيع التراخيص الاستثمارية بحسب الدول تحسب حصة لكل دولة مشاركة في ملكية رأس المال.
أعلى الدول
كانت مصر أعلى دولة من حيث عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الرابع من العام 2023 بعدد 409 تراخيص، تليها الهند بعدد 145 ترخيصا، وفي المرتبة الثالثة اليمن بعدد 139 ترخيصا، في حين تأتي باكستان في المرتبة الرابعة بعدد 81 ترخيصا، والأردن في المرتبة الخامسة بعدد 68 ترخيصا.
asf:
عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة:
الربع الرابع 2020= 449
الربع الرابع 2021= 976
الربع الرابع 2022= 1282
الربع الرابع 2023= 2884
أنشطة التراخيص:
التشييد= 160.3%
الصناعات التحويلية= 112.0%
الأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية= 133.8%
المعلومات والاتصالات= 121.6%
أنشطة خدمات الإقامة والطعام= 99.0%
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدرجات النارية= 30.1%
أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم= 84.5%
النقل والتخزين= 107.8%
العقارات= 122.2%
التعليم= 292.3%
الفنون والترفيه والتسلية= 131.6%
الصحة والخدمات الاجتماعية= 100.0%
الزراعة والحراجة وصيد الأسماك= 114.3%
الخدمات الأخرى= 26.1%
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها= 55.6%
الخدمات المالية والتأمين= 17.6%
الكهرباء والغاز والبخار والتكييف= 400.0%
التعدين واستغلال المحاجر= 25.0%
الإجمالي= 114.2%

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