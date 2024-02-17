نخلة المجدول الأعلى إيرادا بـ1260 ريالا

(MENAFN
- Al Watan) خلصت نتائج دراسة ((حديثة))، متخصصة في تحديد متوسط أسعار بيع 8 أصناف مختلفة من التمور، ومتوسط إنتاجية كل نخلة، بهدف البحث عن الصنف الاقتصادي المناسب في المركز الوطني للنخيل والتمور، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أن النخيل من صنف الخضري الأكثر إنتاجًا بـ87 كيلوجراما لكل نخلة، والأقل إنتاجًا صنفا الخلاص والعجوة بـ55 كيلوجراما لكل نخلة، في حين كان الكيلوجرام من صنف المجدول الأعلى سعرًا بـ18 ريالا للكيلوجرام، والأقل سعرًا صنف خضري بـ14 ريالا، وجاء إجمالي إيراد صنف المجدول الأعلى بـ1260 ريالا لكل نخلة، والأقل إيرادًا صنف الخلاص بـ248 ريالا. 3 آلاف مزارع
استهدف المعرض المصاحب لورش العمل الحقلية بعنوان ((الممارسات الزراعية الجيدة لرعاية النخلة)) في الأحساء، الذي استمر 6 أيام، أصحاب ومستأجري المزارع والمزارعين والعمالة الزراعية، وحضره أكثر من 3 آلاف مزارع ومالك ومستأجر بتنظيم من المركز الوطني للنخيل والتمور في مركز النخيل والتمور شمال واحة الأحساء الزراعية، واستعرض نتائج أثر تطبيق البرنامج الإرشادي ((مبادرة الممارسات الزراعية الجيدة لرعاية النخلة على جودة التمور)) على 5 أصناف من التمور، وذلك بدراسة النخيل في البيئة والأعمار والظروف المحيطة نفسها مع النخيل السائد، لتكون هنالك نتائج دقيقة، وهي على النحو التالي:
1- تمر العجوة: تنفيذ المبادرة في 5 مدن زراعية، ازداد متوسط وزن الثمرة من 8 جرامات إلى 12 جراما، بنسبة زيادة 50%.
2- تمر الصفاوي: تنفيذ المبادرة في 5 مدن زراعية، ازداد متوسط وزن الثمرة من 9 جرامات إلى 13 جراما، بنسبة زيادة 44.4%.
3- تمر المجدول: تنفيذ المبادرة في 5 مدن زراعية، ازداد متوسط وزن الثمرة من 17 إلى 22 جراما، بنسبة زيادة 29.4%.
4- تمر السكري: تنفيذ المبادرة في 5 مدن زراعية، ازداد متوسط وزن الثمرة من 13 إلى 15 جراما، بنسبة زيادة 15.4%.
5- تمر الخلاص: تنفيذ المبادرة في 5 مدن زراعية، ازداد متوسط وزن الثمرة من 8 إلى 10 جرامات، بنسبة زيادة 25%.
Asf
متوسط الإنتاجية (الكيلوجرام لكل نخلة):
خضري: 87 كلجم لكل نخلة
صفاوي: 82 كلجم لكل نخلة
برني: 76 كلجم لكل نخلة
صقعي: 69 كلجم لكل نخلة
سكري: 56 كلجم لكل نخلة
خلاص: 55 كلجم لكل نخلة
مجدول: 70 كلجم لكل نخلة
عجوة: 55 كلجم لكل نخلة
متوسط السعر (ريال لكل كيلوجرام)
خضري: 4 ريالات
صفاوي: 11 ريالا
برني: 7 ريالات
صقعي: 7.5 ريالات
سكري: 6 ريالات
خلاص: 4.5 ريالات
مجدول: 18 ريالا
عجوة: 14 ريالا
إجمالي الإيراد (ريال لكل نخلة)
خضري: 348 ريالا
صفاوي: 902 ريال
برني: 532 ريالا
صقعي: 518 ريالا
سكري: 336 ريالا
خلاص: 248 ريالا
مجدول: 1260 ريالا
عجوة: 770 ريالا
8 مكونات في الممارسات الزراعية الجيدة لرعاية النخلة على جودة التمور:
1- جدولة الري، والري بكميات مناسبة.
2- نظافة وصيانة أحواض النخيل.
3- عملية دفعات التسميد.
4- نظافة رأس النخلة.
5- طريقة التلقيح المناسبة.
6- عمليات التحجيل والخف والتعديل والتكميم، والتخزين ((التبريد)).
7- رصد الآفات والأمراض.
8- استخدام المصائد الضوئية للوقاية من الآفات.
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