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نخلة المجدول الأعلى إيرادا بـ1260 ريالا

2/17/2024 11:18:16 PM
(MENAFN- Al Watan) خلصت نتائج دراسة ((حديثة))، متخصصة في تحديد متوسط أسعار بيع 8 أصناف مختلفة من التمور، ومتوسط إنتاجية كل نخلة، بهدف البحث عن الصنف الاقتصادي المناسب في المركز الوطني للنخيل والتمور، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أن النخيل من صنف الخضري الأكثر إنتاجًا بـ87 كيلوجراما لكل نخلة، والأقل إنتاجًا صنفا الخلاص والعجوة بـ55 كيلوجراما لكل نخلة، في حين كان الكيلوجرام من صنف المجدول الأعلى سعرًا بـ18 ريالا للكيلوجرام، والأقل سعرًا صنف خضري بـ14 ريالا، وجاء إجمالي إيراد صنف المجدول الأعلى بـ1260 ريالا لكل نخلة، والأقل إيرادًا صنف الخلاص بـ248 ريالا.
3 آلاف مزارع
استهدف المعرض المصاحب لورش العمل الحقلية بعنوان ((الممارسات الزراعية الجيدة لرعاية النخلة)) في الأحساء، الذي استمر 6 أيام، أصحاب ومستأجري المزارع والمزارعين والعمالة الزراعية، وحضره أكثر من 3 آلاف مزارع ومالك ومستأجر بتنظيم من المركز الوطني للنخيل والتمور في مركز النخيل والتمور شمال واحة الأحساء الزراعية، واستعرض نتائج أثر تطبيق البرنامج الإرشادي ((مبادرة الممارسات الزراعية الجيدة لرعاية النخلة على جودة التمور)) على 5 أصناف من التمور، وذلك بدراسة النخيل في البيئة والأعمار والظروف المحيطة نفسها مع النخيل السائد، لتكون هنالك نتائج دقيقة، وهي على النحو التالي:
1- تمر العجوة: تنفيذ المبادرة في 5 مدن زراعية، ازداد متوسط وزن الثمرة من 8 جرامات إلى 12 جراما، بنسبة زيادة 50%.
2- تمر الصفاوي: تنفيذ المبادرة في 5 مدن زراعية، ازداد متوسط وزن الثمرة من 9 جرامات إلى 13 جراما، بنسبة زيادة 44.4%.
3- تمر المجدول: تنفيذ المبادرة في 5 مدن زراعية، ازداد متوسط وزن الثمرة من 17 إلى 22 جراما، بنسبة زيادة 29.4%.
4- تمر السكري: تنفيذ المبادرة في 5 مدن زراعية، ازداد متوسط وزن الثمرة من 13 إلى 15 جراما، بنسبة زيادة 15.4%.
5- تمر الخلاص: تنفيذ المبادرة في 5 مدن زراعية، ازداد متوسط وزن الثمرة من 8 إلى 10 جرامات، بنسبة زيادة 25%.
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متوسط الإنتاجية (الكيلوجرام لكل نخلة):
خضري: 87 كلجم لكل نخلة
صفاوي: 82 كلجم لكل نخلة
برني: 76 كلجم لكل نخلة
صقعي: 69 كلجم لكل نخلة
سكري: 56 كلجم لكل نخلة
خلاص: 55 كلجم لكل نخلة
مجدول: 70 كلجم لكل نخلة
عجوة: 55 كلجم لكل نخلة
متوسط السعر (ريال لكل كيلوجرام)
خضري: 4 ريالات
صفاوي: 11 ريالا
برني: 7 ريالات
صقعي: 7.5 ريالات
سكري: 6 ريالات
خلاص: 4.5 ريالات
مجدول: 18 ريالا
عجوة: 14 ريالا
إجمالي الإيراد (ريال لكل نخلة)
خضري: 348 ريالا
صفاوي: 902 ريال
برني: 532 ريالا
صقعي: 518 ريالا
سكري: 336 ريالا
خلاص: 248 ريالا
مجدول: 1260 ريالا
عجوة: 770 ريالا
8 مكونات في الممارسات الزراعية الجيدة لرعاية النخلة على جودة التمور:
1- جدولة الري، والري بكميات مناسبة.
2- نظافة وصيانة أحواض النخيل.
3- عملية دفعات التسميد.
4- نظافة رأس النخلة.
5- طريقة التلقيح المناسبة.
6- عمليات التحجيل والخف والتعديل والتكميم، والتخزين ((التبريد)).
7- رصد الآفات والأمراض.
8- استخدام المصائد الضوئية للوقاية من الآفات.

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