((أدنوك)) تتراجع عن صفقة ((وطنية)).. و((طاقة عربية)) ضمن قائمة العروض النهائية

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مصادر على صلة بصفقة بيع ((محطات وطنية)) للبترول، إن شركة بترول أبوظبى أدنوك تراجعت عن استكمال المنافسة على الصفقة بعدما كانت وصلت للمراحل النهائية، ولم تتقدم بعرض نهائى.

وأشارت المصادر لـ”البورصة”، أن هناك مستثمرين ممن كانوا مهتمين بشركة وطنية باتوا يترقبون طرح محطات“شل أوت” بعد تصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن اقتراب طرح الشركة مما جعل المستثمرين يترقبون الطرح.

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وأوضحت المصادر، أن الحكومة ستقوم بفحص الطلبات المقدمة بعد تلقيها كل العروض على أن تستغرق وقتها فى مراجعة الطلبات واختيار العرض الفائز والذى قد يمتد لمارس المقبل.

وفى سبتمبر من العام الماضى أعلنت شركة“أدنوك للتوزيع” عن افتتاح ثلاث محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك فى مصر، وتقع فى مناطق رئيسية استراتيجية فى القاهرة الكبرى.

وافتتح وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة“أدنوك” الإماراتية، والتى تقع فى منطقة دجلة بحى المعادى.

جاءت تلك الخطوة بالشراكة مع شركة“توتال انرجيز” الفرنسية للتسويق، والتي بدأت بموجبها الشركة الإماراتية في ضخ استثمارات جديدة لها في مصر لتشغيل محطات تحمل علامتها التجارية تباعا وتدشين أنشطة وعمليات مختلفة في مجال التسويق وتوزيع الوقود.

وقالت المصادر، إن القائمة النهائية للمتنافسين على“وطنية تضم 3 عروض، منها عرض شركة طاقة عربية إحدى شركات مجموعة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، وعرض من تحالف بين شركة شل العالمية ومستثمر سعودى.

وقام مستشارو الجانب الحكومى فى الصفقة بهيكلة“وطنية” وتقسيمها لشركتين سيتم بيع إحداهما بينما سيتم الاحتفاظ بعلامة وطنية مملوكة للجانب الحكومى لتضم المحطات التى يصعب بيعها لطبيعتها الخاصة أو لطبيعة موقعها.

والمستشارون هم ((سى آى كابيتال)) المستشار المالى، و((جرانت ثورنتون))، و((أدسيرون” القانونيين، عملية إعادة هيكلة الشركة، والكيان الجديد الذى سيباع يمتلك يمتلك 174 محطة وقود من إجمالى المحطات البالغ عددها 300 محطة.

وتأسست“وطنية” عام 1993 بهدف إنشاء وإدارة محطات خدمة وتموين السيارات داخل وخارج المدن وتسويق المنتجات البترولية والزيوت والشحومات.

وبدأت الشركة نشاطها بالمشاركة مع شركات“شل” و”موبيل” لاكتساب ونقل الخبرة، ومنذ عام 2002 بدأت الشركة إنشاء المحطات الخاصة بها وتحمل اسم” وطنية” .