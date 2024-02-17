كيف يمكن لنظام التعليم العالى حل معضلات سوق العمل وأزمة الدولار فى مصر؟





تحتاج مصر لتحسين مهارات الوافدين لسوق العمل ودعمهم بالمعرفة التكنولوجية من أجل الاستفادة بالكتلة البشرية الكبيرة وزيادة النشاط.

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قال أيمن فريد، مستشار نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمى للابتكار وريادة الأعمال، إن الشهادات التعليمية ليست كافية لخلق فرصة جيدة فى سوق العمل، ويجب دعم الشهادة بالمهارات التكنولوجية والشخصية والتقنية وغيرها من المهارات.

وأضاف أن الوزارة قسمت المهارات التوظيفية اللازمة إلى عدد من المهارات التى يجب أن يتعلمها الطالب المتخرج لكى يكون مرشحا جيدا لسوق العمل، وهى إدارة الوقت والمهام، والعمل الجماعى، والمهارات التكنولوجية، والاستعداد لسوق العمل.

وذكر أن الوزارة تُعيد النظر فى جميع المناهج التعليمية الموجودة فى الوقت الحالى، وتحاول تعزيز مهارات الخريجين ومن ضمنها المهارات التكنولوجية.

وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على تبنى التخصص المزدوج، عن طريق خلق شهادات جديدة كالمهندس المحامى، وغيرها من الشهادات.

وذكر أن الوزارة، أسست 30 مركزًا لتنمية المهارات المهنية فى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وتستهدف تدشين 46 مركزًا العام الجارى، وتقوم تلك المراكز على تنمية المهارات التوظيفية للطلاب ومنها التعليم التكنولوجى.

وأضاف أن الوزارة تجهز نظاما جديدا للطالب الجامعى، وهو وضع نظرة لسوق العمل فى التخصص الدراسى الخاص به بعد التخرج، ومدى الطلب على التخصص فى السوق.

وكشف أن الوزارة حالياً تستعين بالكثير من الخبراء حول العالم لتغيير طريقة المجلس الأعلى للجامعات لإدارة وبناء المناهج، وتبنى استخدام الذكاء الاصطناعى فى بناء المناهج.

وقال إن هناك خطة لتأسيس جامعة تكنولوجية واحدة على الأقل فى كل إقليم، لدعم تكنولوجيا التعليم واستيعاب أعداد الطلبة المتجهين إلى التطور التكنولوجي.

وذكر أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات بالوظائف التكنولوجية المطلوبة فى عدد من الأسواق الخارجية، على سبيل المثال تحتاج ألمانيا حالياً 2.5 مليون وظيفة بنطاق راتب يتراوح بين 1.5 ألف و2.5 ألف يورو، والدولة فى اتجاهها لتعليم الطلبة لمواكبة الطلب العالمى.

وتستهدف مصر زيادة عدد المصريين العاملين بالخارج عبر خلق 3 ملايين فرصة عمل وأن ترتفع تحويلات العاملين بالخارج إلى 53 مليار دولار بحلول 2030.

وأوضح أن الاتجاه العالمى الحالى يتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى فى كل جوانبه، والوزارة فى طريقها لمحاولة التكيف مع تلك التغييرات بسبب التطور المستمر فى التكنولوجيا.

وأثبتت 126 دراسة أن استخدام التكنولوجيا في التعليم لتحسين وتيرته، أظهرت نتائج“واعدة” من ناحية تحسين كفاءة التعليم، وأن دمج التكنولوجيا في التعليم يعطي نتائج أكاديمية أفضل وذلك طبقاً لدراسة أجرتها شركة بروكينجز عن استخدام التكنولوجيا فى التعليم وتحسينه.

وقال أيمن بازرعة، رئيس مجلس إدارة شركة سبرينتس للتعليم عن بعد، إن استخدام نظام التخصيص والذى يعنى إعطاء حزمة التدريبات على المهارات التى يحتاجها المتعلم، وإضفاء الطابع الشخصى فى عملية التعلم باستخدام التكنولوجيا وخصوصاً الذكاء الاصطناعى ومحاولة تنمية المهارات التقنية وغير التقنية أمر هام فى عملية استخدام تكنولوجيا التعليم.

وأضاف بازرعه لـ”البورصة” أن استخدام الذكاء الاصطناعى للمساعدة فى عملية التعلم والإنتاج أمر فعال، خاصة أن تقنية“التوليد” عن طريق الذكاء الاصطناعى يمكنها المساعدة فى المشروعات الدراسية، ككتابة النصوص، والصور، وعمل الفيديوهات.

وأوضح أن عملية التعلم باستخدام الذكاء الاصطناعى تكون مدعومة بتقنية هامة، حيث ترصد الآلة الأخطاء المتكررة وتعطى تدريبات أكثر تركز على شرح الأخطاء والجزء“الصعب” بالنسبة للطالب.

وأضاف أنه يجب تبنى نظام التفاعلية فى عملية التعليم فى مصر، حيث يمكن إضافة خاصية“الجيميفيكيشن” أو“التلعيب”، وهى استخدام الألعاب لتحفيز العملية التعليمية، بالإضافة إلى خلق التنافسية بين الطلاب فى جميع المراحل.

وطبقاً لتقرير صادر عن منظمة اليونيسكو، فإن تحليل 43 دراسة نُشرت في الفترة من 2008 إلى 2019 أظهر أن الألعاب الرقمية حسنت النتائج المعرفية والسلوكية في الرياضيات.

وذكر أنه يجب تعليم الطلاب على مهارات البحث، حيث إن جميع الإجابات موجودة لكن طريقة الوصول إليها هى الهدف الذى يجب التركيز عليه، وقال إن مشكلة“البحث” معضلة تواجه معظم الخريجين والطلاب.

وقالت هبة صلاح، رئيسة مجلس إدارة معهد تكنولوجيا المعلومات، إن تسارع التقدم التكنولوجى خصوصاً بعد جائحة كورونا، أعطى فرصة كبيرة للطلبة والخريجين فى تطوير مهاراتهم التكنولوجية، والعمل فى مجال التعهيد أو العمل الحر وتصدير المنتجات للخارج، والذى ساعد على سد فجوة التعليم التكنولوجى وتقريب المحافظات البعيدة إلى سوق العمل.

وتستهدف مصر الوصول بالتدفقات الدولارية من التعهيد إلى 13 مليار دولار بحلول 2030 بدلًا من نحو 5 مليارات دولار فى الوقت الحالى.

وأضافت أن العمل الحر أصبح الخيار الأول للطالب الذى لم يجد الوظيفة العادية، وأن العامل الحر“الفرى لانسر” يجب أن يتوفر فيه مجموعة من المهارات وخصوصاً التكنولوجية لتعويض نقص مقومات الشركة، كالموارد البشرية والقسم القانونى والمالى.

وقال أمير شريف، رئيس مجلس إدارة شركة وظف، إن سرعة تحديث المناهج المصرية من الصعب أن تواكب التسارع الرهيب والتطور فى استخدام الذكاء الاصطناعى حول العالم.