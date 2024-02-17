بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع المنقضي على ارتفاع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 16 فبراير الجاري، على وقع الارتفاع، حيث سجل المؤشر الرئيسي“مازي” نموا بنسبة 1,67% إلى 12.871,28 نقطة.
وسجل كل من مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، و MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 1,94% إلى 1.047,6 نقطة، و2,43% إلى 954,05 نقطة، على التوالي.
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من جانبه، ربح MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,39 % إلى 1.096,69 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 911,73 مليون درهم، سجلت أساس في السوق المركزي (الأسهم).
من جانبها، بلغت رسملة البورصة حوالي 664,59 مليار درهم.
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