بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع المنقضي على ارتفاع

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 16 فبراير الجاري، على وقع الارتفاع، حيث سجل المؤشر الرئيسي“مازي” نموا بنسبة 1,67% إلى 12.871,28 نقطة.

وسجل كل من مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، و MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 1,94% إلى 1.047,6 نقطة، و2,43% إلى 954,05 نقطة، على التوالي.

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من جانبه، ربح MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,39 % إلى 1.096,69 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 911,73 مليون درهم، سجلت أساس في السوق المركزي (الأسهم).

من جانبها، بلغت رسملة البورصة حوالي 664,59 مليار درهم.