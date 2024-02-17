الرئيس النيجيري: البنك المركزي الإفريقي سينطلق عام 2028

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، إن البنك المركزي الإفريقي سينطلق في عام 2028، موضحا أن إدارته ستشرك مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الدول الأعضاء" />
الأحد, فبراير 18, 2024
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى الرئيس النيجيري: البنك المركزي الإفريقي سينطلق عام 2028 كتب : البورصة خاص السبت 17 فبراير 2024
الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو
قال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، إن البنك المركزي الإفريقي سينطلق في عام 2028، موضحا أن إدارته ستشرك مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الدول الأعضاء لضمان انطلاق البنك في الميعاد المقرر له.
جاء ذلك خلال خطاب بولا أحمد تينوبو، في الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الذي يعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على مدار يومين، وفق ما نقله موقع صوت نيجيريا.
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وأعرب تينوبو عن استعداده لاستضافة البنك بما يتماشى مع رؤية معاهدة أبوجا.
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