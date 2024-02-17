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الرئيس النيجيري: البنك المركزي الإفريقي سينطلق عام 2028

2/17/2024 11:18:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، إن البنك المركزي الإفريقي سينطلق في عام 2028، موضحا أن إدارته ستشرك مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الدول الأعضاء" />





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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى الرئيس النيجيري: البنك المركزي الإفريقي سينطلق عام 2028 كتب : البورصة خاص السبت 17 فبراير 2024

الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو

قال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، إن البنك المركزي الإفريقي سينطلق في عام 2028، موضحا أن إدارته ستشرك مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الدول الأعضاء لضمان انطلاق البنك في الميعاد المقرر له.

جاء ذلك خلال خطاب بولا أحمد تينوبو، في الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الذي يعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على مدار يومين، وفق ما نقله موقع صوت نيجيريا.

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وأعرب تينوبو عن استعداده لاستضافة البنك بما يتماشى مع رؤية معاهدة أبوجا.

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