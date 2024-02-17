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النقل والملاحة



استثمار وأعمال



الطاقة



اقتصاد أخضر



مقالات الرأي



اقتصاد مصر



عقارات



المسؤولية المجتمعية



بنوك

بورصة وشركات

آخر الأخبار

اقتصاد مصر وزيرة التخطيط:“انطلاق” حققت خطوات واسعة في تحسين مناخ ريادة الأعمال بالسوق المصرية البنك المركزى: وديعة عربية جديدة بقيمة 600 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2023 وزيرة الهجرة: مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج “الهجرة”: مطالب بطرح مبادرة لبيع الأراضى الزراعية للمصريين فى الخارج بالدولار

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بنوك

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MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، إن البنك المركزي الإفريقي سينطلق في عام 2028، موضحا أن إدارته ستشرك مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الدول الأعضاء" />







الأحد, فبراير 18, 2024لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى الرئيس النيجيري: البنك المركزي الإفريقي سينطلق عام 2028 كتب : البورصة خاص السبت 17 فبراير 2024

الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو

قال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، إن البنك المركزي الإفريقي سينطلق في عام 2028، موضحا أن إدارته ستشرك مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الدول الأعضاء لضمان انطلاق البنك في الميعاد المقرر له.

جاء ذلك خلال خطاب بولا أحمد تينوبو، في الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الذي يعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على مدار يومين، وفق ما نقله موقع صوت نيجيريا.

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وأعرب تينوبو عن استعداده لاستضافة البنك بما يتماشى مع رؤية معاهدة أبوجا.