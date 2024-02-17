مستوطنون متطرفون يهاجمون بلدة ترمسعيا ويحرقون سيارة ويخطون شعارات عنصرية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / هاجم مستوطنون متطرفون فجر اليوم الأحد، منازل المواطنين في بلدة ترمسعيا
شمال شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن
مجموعة من المستعمرين هاجموا منزلا على أطراف بلدة ترمسعيا، وأحرقوا مركبة، واعتدوا على ممتلكات المواطنين.
وبحسب المصادر فقد قام المستعمرون المتطرفون بخط شعارات عنصرية ضد المواطنين الفلسطيني.
يشار الى انها ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها بلدة ترمسعيا لاعتداءات المستعمرين المتطرفين.
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