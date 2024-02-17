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مستوطنون متطرفون يهاجمون بلدة ترمسعيا ويحرقون سيارة ويخطون شعارات عنصرية

2/17/2024 11:15:53 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / هاجم مستوطنون متطرفون فجر اليوم الأحد، منازل المواطنين في بلدة ترمسعيا
شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن
مجموعة من المستعمرين هاجموا منزلا على أطراف بلدة ترمسعيا، وأحرقوا مركبة، واعتدوا على ممتلكات المواطنين.

وبحسب المصادر فقد قام المستعمرون المتطرفون بخط شعارات عنصرية ضد المواطنين الفلسطيني.

يشار الى انها ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها بلدة ترمسعيا لاعتداءات المستعمرين المتطرفين.

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