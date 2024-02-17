حكومة الاحتلال تناقش اليوم قرار دخول الفلسطينيين للاقصى وسط معارضة بن غفير

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / تناقش حكومة الاحتلال اليوم الاحد في جلستها الاسبوعية قرار دخول الفلسطينيين للاقصى في شهر رمضان وسط معارضة بن غفير وتوجهات للاجهزة الامنية بالسماح بدخولهم وفق اجراءات محددة.
وقالت قناة كان العبرية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قال في تعليقه على تصريحات وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير انه يرفض أدخال الفلسطينين للمسجد الاقصى ان من حق اي وزير التعبير عن رائيه لكن الحكومة ستناقش الموضوع وستتخذ الاجراءات المناسبة من خلال مناقشة مستفيضة.
وقالت القناة 12 العبرية انه بعد دعوة بن غفير إلى عدم السماح للفلسطينيين بالدخول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان: قال نتنياهو إن من حق كل وزير التعبير عن رأيه، وسيكون هناك نقاش كامل حول هذا الموضوع وسنتخذ قرارًا بذلك.
الخلافات لا تقتصر على المستوى السياسي حيث قالت قناة كان حول المواقف من دخول الفلسطينيين للمسجد الاقصى في شهر رمضان مشيرة لوحود اختلاف ما بين الشرطة الإسرائيلية
وجهاز الامن العام الشاباك.
وبحسب القناة تقترح الشرطة نشر قوة إسرائيلية دائمة في ساحة الحرم القدسي لتنفيذ الاعتقالات.
واضافت القناة ان الشاباك الإسرائيلي يُعارض مقترح الشرطة الإسرائيلية بإبقاء قوة إسرائيلية داخل الحرم القدسي خلال شهر رمضان لتنفيذ الاعتقالات ويقول" من الممكن تنفيذ الاعتقالات خارج الحرم".
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