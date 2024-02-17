حكومة الاحتلال تناقش اليوم قرار دخول الفلسطينيين للاقصى وسط معارضة بن غفير

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / تناقش حكومة الاحتلال اليوم الاحد في جلستها الاسبوعية قرار دخول الفلسطينيين للاقصى في شهر رمضان وسط معارضة بن غفير وتوجهات للاجهزة الامنية بالسماح بدخولهم وفق اجراءات محددة.

وقالت قناة كان العبرية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قال في تعليقه على تصريحات وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير انه يرفض أدخال الفلسطينين للمسجد الاقصى ان من حق اي وزير التعبير عن رائيه لكن الحكومة ستناقش الموضوع وستتخذ الاجراءات المناسبة من خلال مناقشة مستفيضة.

وقالت القناة 12 العبرية انه بعد دعوة بن غفير إلى عدم السماح للفلسطينيين بالدخول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان: قال نتنياهو إن من حق كل وزير التعبير عن رأيه، وسيكون هناك نقاش كامل حول هذا الموضوع وسنتخذ قرارًا بذلك.

الخلافات لا تقتصر على المستوى السياسي حيث قالت قناة كان حول المواقف من دخول الفلسطينيين للمسجد الاقصى في شهر رمضان مشيرة لوحود اختلاف ما بين الشرطة الإسرائيلية

وجهاز الامن العام الشاباك.

وبحسب القناة تقترح الشرطة نشر قوة إسرائيلية دائمة في ساحة الحرم القدسي لتنفيذ الاعتقالات.

واضافت القناة ان الشاباك الإسرائيلي يُعارض مقترح الشرطة الإسرائيلية بإبقاء قوة إسرائيلية داخل الحرم القدسي خلال شهر رمضان لتنفيذ الاعتقالات ويقول" من الممكن تنفيذ الاعتقالات خارج الحرم".



