بن عفير يضع ملف اعتقال الرجوب على الطاولة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / قالت القناة 12 العبرية ان وزير الامن القومي الاسرائيل ايتمار بن غفير يضع ملف تحريض جبريل رجوب ومدحه لهجوم حماس في السابع من أكتوبر على الطاولة ويطالب الامن باعتقاله.
وبحسب القناة كان "بن غفير" قد شكل طاقما لدراسة اذا كان بالامكان اعتقال جبريل رجوب والتحقيق معه؟ حيث رد الطاقم أن الشرطة لا تملك صلاحيات لاعتقال جبريل رجوب أمين سر حركة فتح والتحقيق معه لانه مواطن يسكن في الضفة الغربية حيث توجه بن افير بعد ذلك
للشاباك.
الشاباك رفض الطلب، وقال إن أي تحقيق مع جبريل رجوب سيؤدي لمواجهات وتصعيد خطير في الضفة والتوقيت غير مناسب.
بن غفير
استشاط غضبا من موقف الشاباك والشرطة وقال انهم لا زالوا غارقين في نظرية التضليل التي هيمنت على تفكيرهم ما قبل 7 أكتوبر ولم يتغير على تفكير الأجهزة بعد 7 أكتوبر شيء.
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