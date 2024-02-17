بن عفير يضع ملف اعتقال الرجوب على الطاولة

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قالت القناة 12 العبرية ان وزير الامن القومي الاسرائيل ايتمار بن غفير يضع ملف تحريض جبريل رجوب ومدحه لهجوم حماس في السابع من أكتوبر على الطاولة ويطالب الامن باعتقاله.

وبحسب القناة كان "بن غفير" قد شكل طاقما لدراسة اذا كان بالامكان اعتقال جبريل رجوب والتحقيق معه؟ حيث رد الطاقم أن الشرطة لا تملك صلاحيات لاعتقال جبريل رجوب أمين سر حركة فتح والتحقيق معه لانه مواطن يسكن في الضفة الغربية حيث توجه بن افير بعد ذلك

للشاباك.

الشاباك رفض الطلب، وقال إن أي تحقيق مع جبريل رجوب سيؤدي لمواجهات وتصعيد خطير في الضفة والتوقيت غير مناسب.

بن غفير

استشاط غضبا من موقف الشاباك والشرطة وقال انهم لا زالوا غارقين في نظرية التضليل التي هيمنت على تفكيرهم ما قبل 7 أكتوبر ولم يتغير على تفكير الأجهزة بعد 7 أكتوبر شيء.



