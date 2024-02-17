النرويج: قريبون جدًا من صفقة تحويل المقاصة إلى السلطة

(MENAFN
- Palestine News Network )
اوسلو /PNN / قال رئيس وزراء النرويج، إن الاتفاق على تحويل أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية أصبح قريبا جدا، وأعرب عن اعتقاده بأنه سيتم تنفيذه في الإطار الزمني الفوري.
وبحسب وكالة رويترز للانباء تضطلع النرويج بدور الوساطة في التوصل إلى الاتفاق بشان تحويل اموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها الحكومة الاسرائيلية.
وقال يوناس غار ستوره لوكالة رويترز :“لقد تطلب الأمر الكثير من العمل الدبلوماسي بين النرويج والسلطة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة”، لكن“المحادثات انتهت ونحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق”. مضيفا أنه يعتقد أنهم تمكنوا من التوصل إلى حل وسط.
واكد ان المحادثات اختُتمت ونحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق وقال:" أعتقد أننا محل ثقة لكل الأطراف لإدارة الدعم المالي المقدم للسلطة".
وفي الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي على الخطوط العريضة لنقل المسؤولية عن أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية إلى النرويج، في محاولة لإقناع السلطة بقبولها.
وفي رام الله عارضوا استلام الأموال منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعد ان قررت إسرائيل أن تقتطع من هذه الأموال الفلسطينية المبلغ المخصص لقطاع غزة.
وذكر ستوره أن ثمة مشاورات لتقييم التوقيت المناسب للدعوة إلى عقد اجتماع آخر، لكن الأولوية موجهة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وتابع“نعتقد أنه ليس من مصلحة أحد أن تفشل السلطة الفلسطينية وتفلس. ستكون كارثة للفلسطينيين وسيكون الأمر أيضا في غاية السوء لأمن إسرائيل”.
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