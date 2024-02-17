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النرويج: قريبون جدًا من صفقة تحويل المقاصة إلى السلطة

2/17/2024 11:15:53 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) اوسلو /PNN / قال رئيس وزراء النرويج، إن الاتفاق على تحويل أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية أصبح قريبا جدا، وأعرب عن اعتقاده بأنه سيتم تنفيذه في الإطار الزمني الفوري.

وبحسب وكالة رويترز للانباء تضطلع النرويج بدور الوساطة في التوصل إلى الاتفاق بشان تحويل اموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها الحكومة الاسرائيلية.

وقال يوناس غار ستوره لوكالة رويترز :“لقد تطلب الأمر الكثير من العمل الدبلوماسي بين النرويج والسلطة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة”، لكن“المحادثات انتهت ونحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق”. مضيفا أنه يعتقد أنهم تمكنوا من التوصل إلى حل وسط.

واكد ان المحادثات اختُتمت ونحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق وقال:" أعتقد أننا محل ثقة لكل الأطراف لإدارة الدعم المالي المقدم للسلطة".

وفي الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي على الخطوط العريضة لنقل المسؤولية عن أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية إلى النرويج، في محاولة لإقناع السلطة بقبولها.

وفي رام الله عارضوا استلام الأموال منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعد ان قررت إسرائيل أن تقتطع من هذه الأموال الفلسطينية المبلغ المخصص لقطاع غزة.

وذكر ستوره أن ثمة مشاورات لتقييم التوقيت المناسب للدعوة إلى عقد اجتماع آخر، لكن الأولوية موجهة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتابع“نعتقد أنه ليس من مصلحة أحد أن تفشل السلطة الفلسطينية وتفلس. ستكون كارثة للفلسطينيين وسيكون الأمر أيضا في غاية السوء لأمن إسرائيل”.



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