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40 % قفزة بإيرادات المركز في 2023 إلى 26 32 مليون دينار

2/17/2024 11:07:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) عن نتائجها المالية لعام 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 26.32 مليون دينار، مقارنة بإجمالي بلغ 18.8 مليون دينار في 2022، بارتفاع نسبته 40%، مدفوعا بالأرباح الناتجة عن بيع استثمارات عقارية إقليمية وعالمية.
وأوضحت الشركة، في بيان صحافي، أن صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة بلغ 4.15 ملايين دينار، مقارنة بمبلغ 2.86 مليون دينار عن عام 2022، كما بلغت ربحية السهم 8 فلوس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
في هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة ضرار يوسف الغانم «خلال عام 2023، شهدت اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تطورا مدفوعا بالزخم في المملكة العربية السعودية والإمارات، وارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس الخليجي بنسبة 7.7% خلال عام 2023».
وتابع «أما بالنسبة للاقتصاد الوطني، فيتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% في عام 2024، مدعوما بديناميكيات سوق النفط. ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم منخفضا نسبيا».
وخلال العام، واجه الاقتصاد العالمي تحديات عديدة منها تصاعد مستويات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة واستمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، وأدى اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والصين إلى مزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد اللوجستية، وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2023 إلى 3.1% مقارنة بالعام السابق (وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إصدار يناير 2024).
من جانب آخر، يشهد قطاع إدارة الأصول تحولا نحو استغلال الذكاء الاصطناعي، ما يعزز عملية اتخاذ القرارات وبناء المحافظ الاستثمارية وإدارة المخاطر، ويسهم ذلك في إفساح المجال لنهج جديد في تحقيق العوائد وصياغة المستقبل.
المؤشرات المالية
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة علي حسن خليل «لقد بلغت أتعاب الإدارة والعمولات 7.17 ملايين دينار في عام 2023، مقارنة بـ 10.60 ملايين دينار في عام 2022. كما بلغت أتعاب الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات 0.84 مليون دينار في عام 2023، مقارنة بـ 0.67 مليون دينار في عام 2022، بارتفاع نسبته 25.4%».
وأضاف أن القطاع العقاري في الأسواق الخليجية شهد تحسنا على خلفية ارتفاع أسعار النفط ومبادرات النمو الاقتصادي في المنطقة، التي أدت إلى ثبات مستويات التأجير والإشغال. ونتيجة لذلك، بلغ صافي إيرادات التأجير 2.19 مليون دينار، وارتفع إجمالي الأصول تحت الإدارة بنسبة 5.03% ليبلغ 1.21 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2023.
وتابع «على الرغم من أن التحديات والمخاوف في الأسواق ستستمر في عام 2024، إلا أن نهج المركز في اتخاذ القرارات الاستثمارية المعدلة وفقا للمخاطر سيخدم عملاء الشركة من المؤسسات والشركات والأفراد ذوي الملاءة العالية بشكل جيد».
ولفت إلى أن الفهم المتعمق للأهداف المالية لعملاء الشركة، ساهم في تعزيز نجاح «المركز» على مدى الخمسين عاما الماضية، وخاصة خلال أوضاع الأسواق غير المستقرة، ومع عودة الظروف المواتية لعمليات الاندماج والاستحواذ، فإن فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات في مكانة جيدة لتقديم الاستشارات بشأن هذه العمليات، إلى جانب صفقات إعادة الهيكلة والاكتتابات العامة الأولية.
واستطرد «من المتوقع أن يوفر القطاع العقاري فرصا واعدة مدفوعا بالإصلاحات الديموغرافية والاقتصادية في المنطقة، ما سينعكس إيجابا على نشاط القطاع العقاري في «المركز»، ولا شك أن استراتيجية العمل المرنة والقابلة للتكيف التي ينتهجها «المركز» وتركيزه على تلبية أهداف العملاء الاستثمارية، تمكنه من الاستفادة من الفرص الناشئة في قطاعي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية».
إطلاق خدمات وصناديق جديدة
اختتم «المركز» عام 2023 بالعديد من الإنجازات، والتي تمثلت في إطلاق العديد من الأدوات الاستثمارية والخدمات المالية الجديدة، وتوقيع اتفاقيات جديدة وتمديد أخرى، وإطلاق مجموعة من المبادرات الداعمة لفرق العمل.
وتكلل العام الماضي بحصول «المركز» على 10 جوائز مرموقة من مؤسسات مالية كبرى، وجدد «المركز» التزامه تجاه المجتمعات التي يعمل بها عبر استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية من خلال الشراكات وبرامج الرعاية المختلفة.
وفي تعليق له، قال خليل «نسعى في (المركز) إلى استكشاف الفرص الفريدة كل عام لنتفوق على أنفسنا، ونرتقي بكوادرنا وأعمالنا، ونؤكد التزامنا الدائم بالتميز المؤسسي. وبفضل استراتيجية (المركز) المتوازنة، فقد تمكنا من مواجهة التحديات واغتنام الفرص الجديدة بكفاءة، واضعين مصالح عملائنا وكل أصحاب المصلحة في صميم أهدافنا، مستندين الى خبراتنا على مدى خمسين عاما في عالم الاستثمار. ونعتز بمعرفتنا المتعمقة بالأسواق، وعملنا القائم على البحث والتطوير، وبفرق عملنا التي تقف خلف كل إنجاز نحققه. لقد كان عام 2023 خطوة أخرى نحو المستقبل، ونحن نترقب بشغف الفرص الناشئة في عام 2024».
التأثير عبر الابتكار
من جهته، عبر العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في المركز عبد اللطيف النصف، عن سعادته بالأداء الذي حققته الشركة خلال عام 2023 قائلا «أطلق (المركز) حلولا استثمارية مبتكرة لتحقيق أهداف عملائنا الاستثمارية وتلبية تطلعاتهم. ففي عام 2023، عزز (المركز) مساعيه تجاه تطوير السوق الكويتي عبر تقديم مجموعة من الخدمات الفريدة لتنمية ثروات عملائنا، إلى جانب العديد من الإنجازات الأخرى التي جعلت عام 2023 من دون شك عاما مميزا في مسيرتنا».
وجاء إطلاق «المركز» لصندوق الزخم الخليجي، الصندوق الاستثماري الأول من نوعه بالمنطقة الذي يتبع استراتيجية الزخم، في إطار التزامه بتقديم منتجات مبتكرة تواكب اتجاهات السوق الكويتي خلال 2023، ويتبع الصندوق غير النشط استراتيجية الزخم ويقدم للمستثمرين فرصة للاستثمار في أفضل الأسهم الخليجية أداء، برسوم أقل من صناديق الأسهم الخليجية الأخرى.
وضمن مساعيه للعب دور فاعل في تطوير سوق المال الكويتي، كان «المركز» أول شركة تطلق خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية في الكويت، ونظم «المركز» ندوة في بورصة الكويت في أكتوبر الماضي للتعريف بخدمة الإقراض والاقتراض المركزية، والتوعية بالمزايا والمخاطر المتصلة بأنشطة البيع على المكشوف.
وقد شكلت هذه الخدمات الجديدة إنجازا فريدا آخر لـ«المركز» يضاف إلى سجله الحافل بالأدوات الاستثمارية المبتكرة، بما فيها صندوق ممتاز وهو أول صندوق استثماري محلي، وصندوق فرصة المالي، أول صانع سوق في منطقة الخليج الذي تم إطلاقه في العام 2005، وصندوق المركز للادخار «ادخار»، وهو أول صندوق لسوق النقد في الكويت، وصندوق المركز العقاري، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت.
خدمات وصفقات مميزة
وفي إطار الخدمات المصرفية الاستثمارية، أعلن «المركز» والبنك التجاري الكويتي (التجاري) عن نجاح إصدار البنك لسندات بقيمة اسمية تبلغ 50 مليون دينار وبفترة استحقاق 10 سنوات، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.
وقد لعب «المركز» دور المدير الرئيسي ووكيل الاكتتاب في إصدار السندات تحت مظلة برنامج السندات الثانوية من الفئة 2، حيث يعد هذا الإصدار المقوم بالدينار الكويتي الأول من نوعه، وحقق اكتتاب بالكامل عبر الطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين.
وكان من بين الصفقات البارزة الأخرى خلال عام 2023، إصدار أول سندات قابلة للتحويل مقومة بالدينار الكويتي لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية، حيث عمل «المركز» مستشارا للهيكلة ومديرا رئيسا لهذا الإصدار الذي بلغت قيمته الاسمية 9.65 ملايين دينار على فترة 10 سنوات.
وأكمل «المركز» بنجاح عملية التخارج من عقار سكني في الولايات المتحدة الأميركية، وتخارج جزئيا من عقار صناعي، محققا معدل عائد داخلي بلغ 10% و18% على التوالي.
وفي أوروبا، تخارج «المركز» من عقار صناعي في ساوث فينلو بهولندا، محققا صافي معدل عائد داخلي بلغ 11.9%، وأكمل «المركز» عملية التخارج من عقارات فيزول في دبي، وباركسايد في أبوظبي، ومجمع «لؤلؤة الرحاب» في الرياض.
تحفيز بيئة العمل.. وتعزيز رفاهية الموظفين
في عام 2023، عمل «المركز» على وضع موظفيه ضمن أولى اهتماماته، ونظم سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الصحة والرفاهية بين موظفيه، كما شهد عام 2023 نقلة استراتيجية مع انتقال مقر «المركز» لبرج الشايع في خطوة تعكس التزامه بالتطور المتواصل والتكيف مع التغيرات في قطاع الخدمات المالية، وتجسد تفانيه في خلق بيئة عمل جاذبة لموظفيه.
ويعكس المقر الجديد رحلة نمو «المركز» ونهجه الاستباقي للتغيير، وتعزيز التكامل بين الإدارات ورفع مستوى الكفاءة، كما يغرس بيئة داعمة تعزز رفاهية الموظفين، ويتماشى ذلك مع رؤية «المركز» الرامية إلى توفير منصة محفزة للإبداع والإنتاجية، ما يؤكد استعداده التام للمرحلة المقبلة من مسيرته.
برامج خدمة المجتمع
منذ تأسيسه، يؤمن «المركز» بأهمية العطاء للمجتمع والتأثير الإيجابي فيه من خلال استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية التي تضم 3 ركائز، هي: بناء القدرات البشرية، ومواءمة بيئة الأعمال مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في بيئة الأعمال.
ففي مجال بناء القدرات البشرية، جدد «المركز» شراكاته مع عدد من المنظمات والجمعيات الخيرية المحلية، وواصل دعمه لأكاديمية لوياك، وأكاديمية أي سي ميلان لكرة القدم في الكويت والجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات، ومستشفى بيت عبدالله لرعاية للأطفال، ومركز سرطان الأطفال في لبنان، إلى جانب رعاية معرض «وظيفتي» وطلاب الهندسة في الجامعة الأسترالية بالكويت، واستمر «المركز» في دعم أنشطة جمعية الهلال الأحمر الكويتية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشهد العام 2023 مشاركة «المركز» كراع ذهبي في مؤتمر «غولف فيجن 2023»، وهي منصة جديدة تهدف لتعزيز التعاون التجاري بين فرنسا ودول الخليج، كما رعى الدورة الثانية من مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت كراع ذهبي، وكان راع استراتيجي للنسخة الثانية من قمة «تقنية الأموال» التي نظمتها الجريدة.
أول مؤسسة مالية توقع على مبادئ الاستثمار المسؤول
تماشيا مع التزامه بالاستثمار المسؤول، أصبح «المركز» أول مؤسسة مالية توقع على مبادئ الاستثمار المسؤول التي تدعمها الأمم المتحدة PRI، حيث يعزز انضمام «المركز» لهذه الشبكة الدولية الرائدة للمستثمرين المؤسساتيين التزاماته في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة عبر مختلف ممارسته وقراراته الاستثمارية. واستمر برنامج «المركز لتطوير الخريجين»، الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2017، بهدف توفير فرص التدريب العملي للخريجين الكويتيين الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتفوق في حياتهم المهنية في القطاع المالي، وساهم البرنامج في تدريب 57 خريجا حصل 42% منهم على وظيفة في «المركز» بعد اكتمال فترة التدريب.
وضمن مساعي «المركز» الدؤوبة لدعم المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، نظمت الشركة مؤتمرها السنوي بعنوان «النظرة المستقبلية لعام 2024: الاتجاهات والفرص الاستثمارية»، وذلك بحضور نخبة من الخبراء من «المركز» ومؤسسات محلية ودولية مرموقة.
وهدف المؤتمر إلى مناقشة الرؤى والتطلعات للفرص الاستثمارية الناشئة في الأسواق الإقليمية والعالمية، في مجال الأسهم والعقار والدخل الثابت، وكذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية في مجال الاكتتابات العامة وعمليات الاندماج والاستحواذ.
جوائز وتقديرات عالمية مرموقة
اختتم «المركز» عام 2023 بالحصول على 10 جوائز مرموقة جديدة، من أبرزها: جائزة «أفضل مؤسسة للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت» من مجلة غلوبال فاينانس العالمية، وجائزة «أفضل مؤسسة للخدمات المصرفية الخاصة أو مدير ثروات في الكويت» من ويلث بريفينج، كما فازت الشركة بجائزة يورومني «لأفضل مؤسسة في الشرق الأوسط في مجال أبحاث الاستثمار»، وجائزة «أفضل مؤسسة للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت».
بالإضافة لحصول «المركز» على 4 تصنيفات في قائمة «قادة السوق»، حيث تم اختياره كقائد للسوق في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، واعتباره من إحدى المؤسسات الرائدة في فئتي المسؤولية الاجتماعية للشركات، والحلول الرقمية، بالإضافة إلى اعتباره من أبرز الفاعلين في مجال التنوع والشمول.
وبصفته مزودا رائدا لحلول الاستثمار، حصل «المركز» على جائزتين من ميد شملت «أفضل بنك استثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وجائزة «التميز في الاستثمار العقاري».
2024.. نظرة متفائلة وتطلع للمزيد من النجاحات
في 2024، يحتفل «المركز» بعامه الخمسين منذ تأسيسه عام 1974، ويتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات، من خلال رؤيته المتفائلة للمستقبل، ومواصلة تقديم أفضل الخدمات في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، والأبحاث الرائدة لمختلف الشرائح من المستثمرين، مع التزامه التام والدائم بالابتكار، واعتماد استراتيجية نمو متفائلة.
وسيستمر خبراء «المركز» في تصميم وتقديم وإدارة الحلول الفعالة التي تحقق النمو والتطور والتوسع، في حين سيواصل «المركز» مسيرة النجاح والريادة بالتركيز على خدمة العملاء وتلبية أهدافهم الاستثمارية، وتعزيز مكانته كشريك موثوق في بناء وتنمية الثروات في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

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