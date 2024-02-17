قطاع النفط الكويتي ينفذ مهمة طموحة للتحول إلى الطاقة النظيفة

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكر تقرير صادر عن موقع سولاركوارتر، أن قطاع استكشاف وإنتاج النفط في الكويت يستهدف تحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050، مستمدا الزخم من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة. ونقل الموقع المتخصص بشؤون الطاقة عن تقرير أصدرته مجموعة اوكسفورد بيزنس، ان قطاع النفط الكويتي منهمك في تنفيذ مهمة طموحة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، ما يشير إلى التخلي بصورة كبيرة عن الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري. وتنبع هذه المبادرة الجريئة من الوعي البيئي المتزايد في الصناعة وضرورة الممارسات المستدامة. وفي حين قال التقرير ان الطريق نحو تحقيق الكويت صافي الصفر ينطوي على العديد من التحديات، فإن شركات النفط الكويتية تعمل بنشاط على استكشاف تقنيات وحلول متنوعة. وينصب التركيز الرئيسي على معالجة الانبعاثات الناجمة عن احتراق الغاز وحرق الغاز الطبيعي الزائد الذي يتم إنتاجه إلى جانب النفط. ويعتبر الاستثمار في التكنولوجيا لالتقاط واستخدام هذا الغاز خطوة محورية، حيث يوفر إمكانية خفض الانبعاثات بشكل كبير مع خلق مصادر طاقة ذات قيمة عالية أيضا.
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