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قطاع النفط الكويتي ينفذ مهمة طموحة للتحول إلى الطاقة النظيفة

2/17/2024 11:07:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكر تقرير صادر عن موقع سولاركوارتر، أن قطاع استكشاف وإنتاج النفط في الكويت يستهدف تحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050، مستمدا الزخم من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة. ونقل الموقع المتخصص بشؤون الطاقة عن تقرير أصدرته مجموعة اوكسفورد بيزنس، ان قطاع النفط الكويتي منهمك في تنفيذ مهمة طموحة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، ما يشير إلى التخلي بصورة كبيرة عن الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري. وتنبع هذه المبادرة الجريئة من الوعي البيئي المتزايد في الصناعة وضرورة الممارسات المستدامة. وفي حين قال التقرير ان الطريق نحو تحقيق الكويت صافي الصفر ينطوي على العديد من التحديات، فإن شركات النفط الكويتية تعمل بنشاط على استكشاف تقنيات وحلول متنوعة. وينصب التركيز الرئيسي على معالجة الانبعاثات الناجمة عن احتراق الغاز وحرق الغاز الطبيعي الزائد الذي يتم إنتاجه إلى جانب النفط. ويعتبر الاستثمار في التكنولوجيا لالتقاط واستخدام هذا الغاز خطوة محورية، حيث يوفر إمكانية خفض الانبعاثات بشكل كبير مع خلق مصادر طاقة ذات قيمة عالية أيضا.

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