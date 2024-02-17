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تفعيل هوية المتصل من دون رسوم

2/17/2024 11:07:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عمر العمر قرارا بإصدار لائحة تعريف اسم المتصل بشبكات الاتصال العامة والتي دخلت حيز التنفيذ في أول يناير 2024.
وشددت الهيئة من خلال اللائحة على جميع مقدمي الخدمة أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات عامة توفيق أوضاعهم مع أحكام هذه اللائحة واللوائح الأخرى ذات العلاقة مع هذه اللائحة.
وتستهدف اللائحة تنظيم آلية التعريف باسم المتصل في شبكات الاتصالات العامة بالكويت لتحسين تجربة المستخدم وتزويده بهوية المتصل الموثوقة قبل الرد على المكالمة، ما يسهم في الحد من اتصالات الاحتيال.
وحددت اللائحة مقدم الخدمة أو المرخص له في الشخص الذي يرخص له تقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للجمهور أو يخص له بإدارة أو إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات أو خدمة الإنترنت لتوفير خدمات اتصالات للجمهور ويشمل مقدمي المعلومات أو المحتوى التي تقدم بواسطة بشكة الاتصالات، وحددت المستفيد أو المستخدم بالشخص الذي يستفيد من خدمة الاتصالات العامة أو التي يقصد استخدامها في أغراض خاصة باستخدام عمليات الاتصال.
وتنظم هذه اللائحة تقديم المرخص لهم مشغلي الشبكات من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عملية تعريف اسم المتصل بشبكات الاتصالات في الكويت على أن يقتصر عرض اسم المتصل على المكالمات الواردة من الجهات الاعتبارية فقط، وعلى مقدمي الخدمة تفعيل هذه الميزة من دون حاجة المستخدم لتفعيل أي إعدادات بجهازه ومن دون أي رسوم إضافية.
وأوجبت اللائحة على مقدم الخدمة بأن يتقدم إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باعتماد الموافقة قبل التشغيل، وتهيئة إعدادات الشبكة وتوفير الأنظمة الفنية اللازمة لتعريف اسم المتصل وبالتوافق مع المعايير والبروتوكولات الدولية المعترف بها، التأكد من تفعيل الميزة على كافة أجيال الشبكات الفعالة بالكويت، والتأكد من دعم عرض اسم المتصل القادم من شبكات مشغلي الشبكات الأخرى.
يأتي ذلك إلى جانب إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من جودة الميزة الجديدة مع تزويد الهيئة بنتائج الاختبار للحصول على اعتمادها قبل التشغيل، واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة مصدر الاسم المعروض وتوافقها مع الهوية التعريفية للمستخدم واعتمادها وفقا للإجراء الذي تحدده الهيئة.

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