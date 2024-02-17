525 5 مليون دينار مشتريات في الكويت ببطاقات بنوك أجنبية



17.49 ألف عملية شراء وسحب «كاش» بقفزة 41% خلال العام الماضي 93.5% من عمليات البطاقات الأجنبية تتركز في الشراء المباشر للسلع

علي إبراهيمكشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن الكويت شهدت إنفاق نحو 525.5 مليون دينار من بطاقات بنوك أجنبية خلال عام 2023، وأن 79% من تلك الأموال أنفقت عبر نقاط البيع المباشر داخل الكويت بإجمالي 413.5 مليون دينار، فيما استحوذ سحب الكاش بالبطاقات الأجنبية داخل الكويت، على 21% من الصرف بواقع 112.1 مليون دينار.وأظهرت البيانات ارتفاعا في عدد عمليات الشراء المباشر للسلع داخل الكويت أو سحب الكاش عبر البطاقات الصادرة عن بنوك أجنبية خارج دولة الكويت وتم تمريرها محليا، إذ بلغت نحو 17.49 ألف عملية خلال 2023، وأن 93.5% من تلك العمليات تتركز في الشراء المباشر، و7% من العمليات لسحب الكاش.وتفصيليا، شهد عام 2023 ارتفاعا بنحو 17.6% بما قيمته 78.6 مليون دينار في إنفاق المواطنين والمقيمين بالبطاقات البنكية الصادرة عن بنوك أجنبية خارج الكويت والتي تم تمريرها محليا، إذ بلغ مجمل إنفاقهم بنهاية العام الفائت نحو 525.5 مليون دينار، مقارنة بـ 446.9 مليون دينار بنهاية 2022.وارتفع عدد معاملات تلك البطاقات محليا بنحو 41% بما عدده 5 آلاف عملية شراء وسحب كاش لتصل إلى 17.493 ألف عملية بنهاية 2023 مقارنة بـ 12.398 ألف عملية بنهاية 2022.وأظهرت البيانات أن المواطنين والمقيمين لا ينفقون ببطاقات البنوك الأجنبية للشراء «أونلاين» أو الدفع عبر الإنترنت داخل الكويت، بل يتركز استخدامهم لتلك البطاقات لعمليات الشراء المباشر من نقاط البيع أو سحب الأموال (كاش) عبر أجهزة السحب الآلي للبنوك.الشراء المباشر وسجلت عمليات الشراء المباشر عبر نقاط البيع من خلال تمرير بطاقات البنوك الأجنبية محليا، ارتفاعا بنسبة 25% بما قيمته 81.7 مليون دينار، إذ سجلت بنهاية عام 2023 ما قيمته 413.5 مليون دينار مقارنة بـ 331.8 مليون دينار بنهاية 2022، وسجلت عمليات الشراء المباشر ارتفاعا بنسبة 45% بـ أكثر من 5 آلاف عملية شراء لتصل تلك العمليات إلى 16.36 ألف عملية شراء ببطاقات بنوك أجنبية داخل الكويت بنهاية 2023 مقارنة بـ 11.293 ألف عملية عن 2022.سحب الكاش وتراجعت عمليات سحب الكاش من بطاقات البنوك الأجنبية المستعملة داخل الكويت بنحو 2.4% بما قيمته 2.8 مليون دينار خلال 2023، إذ بلغت بنهاية العام 112.1 مليون دينار، مقارنة بـ 114.9 مليون دينار بنهاية 2022، وعلى الرغم من تراجع قيمة سحوبات الكاش، إلا أن عدد عمليات سحب الكاش ارتفع بنسبة 2.24% بما عدده 25 عملية ليصل بنهاية عام 2023 إلى 1129 عملية سحب كاش مقارنة بـ 1104 عمليات بنهاية 2022.