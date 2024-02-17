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البترول 18 مناقصة خلال العام المالي 2024 - 2025

2/17/2024 11:07:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن خطتها السنوية للمناقصات المراد طرحها خلال السنة المالية 2025-2024، والتي جاءت استكمالا للخطة السنوية التي تم الإعلان عنها بتاريخ 4 فبراير الجاري، حيث تضمنت الخطة طرح 18 مناقصة جديدة تغطي كل الاحتياجات التي يتطلبها مبنى المؤسسة الإداري والتي تشمل في أغلبها تحديث وتطوير أنظمة الكمبيوتر والأنظمة السحابية للمؤسسة وعددا من الخدمات والأنظمة الإدارية الخاصة بالمؤسسة.
وفي التفاصيل، من المتوقع أن تطرح «البترول» مناقصة لتوريد وتجديد تراخيص برمجيات مايكروسوفت، حيث تحتاج المؤسسة إلى تجديد فترة تغطية ضمان التراخيص وتجديد الاشتراكات الخاصة ببرمجيات مايكروسوفت التي تحتاج اليها لأداء أعمالها وتقديم خدماتها اليومية، كما ستطرح مناقصة تجديد وشراء اشتراكات خدمات أوراكل السحابية الخاصة بالأنظمة الإدارية والمالية، والتي قد تتضمن خدمات دعم فني متخصص.
وستطرح مناقصة خاصة بصيانة وضمان نظام الحماية من هجمات حجب الخدمة، حيث تحتاج مؤسسة البترول إلى تجديد فترة تغطية ضمان التراخيص وتجديد الاشتراكات الخاصة والدعم الفني لنظام ARBOR لاستمرار حماية نظمها، فضلا عن مناقصة تجديد ترخيص مكافحة الفيروسات Trend Micro، ومناقصة أخرى لمنصة التدريب والتوعية بالأمن السيبراني KNOWBE4، وذلك لزيادة وعي وتدريب الموظفين ضد أمور مختلفة تتعلق بأمن المعلومات.
ومن ضمن المناقصات التي تعتزم المؤسسة طرحها خلال الخطة مناقصة إدارة الثغرات الأمنية، حيث تهدف من خلالها إلى تجديد التراخيص والدعم الفني لنظام Tenable الذي يقوم بكشف ثغرات الأنظمة لدى المؤسسة، إلى جانب مناقصة أخرى تتعلق بنظام الحماية من البرامج الضارة بنظام المعلومات، حيث تهدف من خلالها إلى تجديد التراخيص والدعم الفني لأجهزة ونظام Fire eye لاستمرار حماية أنظمة وشبكات المؤسسة.
وستطرح كذلك مناقصة خاصة بخدمات الأمن السيبراني، والتي تستهدف إجراء تقييم الضعف للخوادم والأجهزة، وفحص الاختراق الداخلي والخارجي، والهندسة الاجتماعية (حملات التصيد الاحتيالي)، والتحقق من كود مصدر التطبيق، وشراء الأدوات والتطبيقات الأمنية.
ومن بين المناقصات التي تحتاج اليها المؤسسة كذلك مناقصة التزود بخدمات الدعم الفني لنظم المعلومات، والتي تهدف من خلالها إلى توفير عمالة مؤهلة ومدربة للقيام بمهام محددة بمجال تقنية المعلومات، ومناقصة أخرى لتوريد وصيانة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته، ومناقصة توريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانة الأجهزة السمعية والبصرية لمؤسسة البترول الكويتية، والتي تشمل توريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانة أجهزة سمعية وبصرية موزعة على غرف الاجتماعات وغرف التدريب للمؤسسة، ومركز التدريب البترولي، إضافة إلى توريد وتركيب أجهزة سمعية وبصرية لمواقع أخرى كمسرح مركز التدريب البترولي وصيانة شاشة العرض بالمؤسسة.
295 ألف أسطوانة غاز طبخ جديدة للسوق المحلي
أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية عن حاجتها لتوريد 295 ألف اسطوانة غاز طبخ جديدة بأوزان مختلفة 5 كغم و12 كغم و25 كغم، وذلك لتغطية متطلبات السوق المحلي.
وفي هذا الخصوص، أعلنت لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركـاتـهـا التابعة، وبناء على طلب شركة ناقلات النفط، عن طرح مناقصة محدودة خاصة بتوريد 30 ألف اسطوانة غاز مصنوعة من الحديد الصلب زنة 25 كغم مع صمام لفرعي تعبئة الغاز المسال في كل من أم العيش والشعيبة، وذلك على قائمة الشركات المدعوة والتي يبلغ عددها 5 شركات متخصصة في هذا المجال.
فيما أعلنت «الناقلات» عن التمـديـد الـثـاني لموعد إغلاق المناقصة الخاصة بتوريد 260 ألف اسطوانة غاز مسال مصنوعة من الحديد الصلب زنة 12 كجم، و5 آلاف اسطوانة أخرى زنة 5 كغم مع صمام لفرعي تعبئة الغاز المسال فـي كل من أم العيش والشـعـيـبة، والذي كان مقررا الاـنتهاء بتاريخ 13 الجاري، لينتهي بتاريخ 27 فبراير الجاري، على أن توضع العطـاءات في الصندوق B المخصص لذلك والكائن في شركة ناقلات النفط الكويتية بمنطقة الشويخ الإدارية.
تسفين 6 ناقلات كويتية
أعلنت لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن طرح المناقصة الخاصة بالعقد الشامل لتسفين وصيانة 6 ناقلات نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الكويتية على قائمة الشركات التالية: الأحواض الجافة العالمية ـ دبي، الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن ـ البحرين «آسري»، آسياد للحوض الجاف، شركة ناقلات كيبل للأعمال البحرية، وذلك وفقا للشروط والمواصفات الواردة في وثائق المناقصة مقابل رسم مقداره 500 دينار غير قابل للرد.

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