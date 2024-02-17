برقان يتوج المليونير الثاني في سحب كنز السنوي



القيسي: نفتخر في «برقان» بتقديم هذه الجائزة الفريدة من نوعها والمصممة لتكون نقطة تحول في حياة العميل الفائز

البنك يواصل المضي قدماً في إنجاز محاور إستراتيجيته وصولاً إلى آفاق أبعد ومستقبل مستدام للمنتجات المصرفية

حساب «كنز» يُجسّد سعي البنك الدائم إلى ابتكار وتطوير مجموعة متنوعة من الخدمات المصممة لتعزيز ثقافة الادخار جائزة كبرى بـ١٫٥ مليون دينار وباقة من المزايا تم تصميمها لمكافأة العملاء بجوائز مذهلة انطلاقاً من شعار «أنت دافعنا»

مواصلا التزامه باستراتيجيته الهادفة إلى مكافأة عملائه والارتقاء بأسلوب حياتهم وتحقيق تطلعاتهم، توج بنك برقان المليونير الثاني زينب ميلود البدر بجائزة قيمتها 1.5 مليون دينار في السحب السنوي لحساب كنز، وذلك خلال فعالية احتفالية تم تنظيمها في فرع البنك الرئيسي بحضور الإدارة العليا.وبهذه المناسبة، صرح ناصر القيسي، رئيس مدراء الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: يسرنا أن نتقدم بأحر التهنئة إلى زينب ميلود البدر لفوزها بجائزة 1.5 مليون دينار في السحب السنوي على الجائزة الكبرى لحساب كنز، ونتمنى لكل العملاء الحاليين أن يحالفهم الحظ بالربح في السحوبات المقبلة. كما نفتخر في بنك برقان بتقديم هذه الجائزة الفريدة من نوعها، والمصممة لتكون نقطة تحول في حياة العميل الفائز، ومساعدته في تغيير أسلوب حياته وتحقيق أحلامه، وذلك انسجاما مع أهداف استراتيجيتنا الشاملة للتحول، والتي يواصل البنك المضي قدما في إنجاز جميع محاورها وصولا إلى آفاق أبعد ومستقبل مستدام للمنتجات والخدمات المصرفية.«كنز»... تحقيق الأحلام وتبني الادخارإن حساب كنز جزء محوري من استراتيجية بنك برقان التجارية المستمرة، كما يجسد سعيه الدائم إلى ابتكار وتطوير وإطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصممة لتعزيز ثقافة ومفهوم الادخار والتي تركز في الوقت ذاته على الارتقاء بتجربة عملائه وتلبية تطلعات جميع فئاتهم وشرائحهم، ومكافأتهم على وفائهم طوال العام من خلال تقديم جوائز مذهلة تسهم في خلق فرص حقيقية لتغيير مسار حياتهم، وذلك عبر سحوبات شهرية تتوج 20 فائزا بـ 2000 دينار كجائزة لكل منهم، ونصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار لرابح واحد أيضا، إلى جانب السحب السنوي على الجائزة الكبرى بقيمة 1.5 مليون دينار.ويتيح حساب كنز للعملاء إيداع الأموال بسهولة ومرونة، مع زيادة فرص الفوز بالجوائز كلما زادت قيمة الإيداعات، حيث يمكنهم إيداع المزيد لرفع مستوى الرصيد في الحساب عبر زيارة أحد فروع البنك أو من خلال الخدمات الإلكترونية، علما بأن الحد الأدنى للرصيد هو 200 دينار، وكل 25 دينارا متوافرة في حساب كنز تمنح العميل فرصة للفوز، حيث تتم جميع السحوبات إلكترونيا وبصورة عشوائية مبنية على عدد الكوبونات، وتحت إشراف وزارة التجارة والصناعة ومدقق خارجي، ويتم تنظيمها وفق معايير وقوانين بنك الكويت المركزي.حلول تناسب احتياجات العملاءوتشكل التطورات المستمرة في احتياجات العملاء، بما في ذلك تحقيق الاستقرار المالي والأمان المصرفي والربح المضمون، دافعا مهما وركيزة أساسية في كافة جهود بنك برقان الموجهة إلى ابتكار حلول وخدمات رقمية تتناسب مع احتياجات العملاء الثابتة والمتغيرة، على حد السواء، وعلى رأسها حساب كنز، وذلك بهدف تمكينهم من الوصول إلى احتياجاتهم المصرفية بمرونة وكفاءة وضمان تحقيق أعلى مستويات الاحترافية والموثوقية في عالم يشهد آفاقا جديدة للتقنيات المالية المتقدمة والحلول الرقمية الذكية التي باتت تحدد جودة أسلوب الحياة ومدى التحكم بكل التفاصيل المالية.تشجيع وتبني ثقافة الادخاريعد حساب كنز من أفضل الحسابات من نوعه في الكويت، مدعوما بأكبر جائزة نقدية وباقة من المزايا الاستثنائية التي تم تصميمها لمكافأة العملاء بجوائز مذهلة انطلاقا من شعاره المؤسسي «أنت دافعنا».ويسعى بنك برقان، من خلال حساب كنز والمزايا المبتكرة التي يوفرها، إلى تعزيز مستوى الوعي بأهمية اعتماد خطة مالية مدروسة منتظمة ومتوازنة، والتأكيد على مفهوم الادخار كثقافة أساسية وأسلوب متميز في الحياة اليومية.ومن هذا المنطلق، لا يوفر البنك جهدا في مواصلة البحث عن أكثر الوسائل العصرية ابتكارا لتشجيع عملائه على اتخاذ أفضل القرارات المالية التي تعود بالفائدة والربح لهم ولعائلاتهم، وذلك انطلاقا من حرصه على أن يكون شريكا مصرفيا موثوقا لهم في مواجهة أي تحديات مالية قد تصادفهم، وتوفير تجربة مصرفية استثنائية لهم.كما عمل بنك برقان على نشر العديد من الرسائل التوعوية للعملاء حول كيفية إدارة شؤونهم المالية وأهمية ومزايا الادخار وتعزيز هذه الثقافة الإيجابية لدى جميع شرائح المجتمع لتحقيق ظروف معيشية أفضل وأكثر استقرارا، وذلك في إطار دعمه للحملة التوعوية لنكن على دراية، للعام الرابع على التوالي، إلى جانب سعيه الدائم إلى ترسيخ مبادئ الثقافة المالية والمصرفية، وتعزيز أسس الشمول المالي، بما يتوافق مع توجيهات بنك الكويت المركزي، كجزء من مسؤوليته المجتمعية واستراتيجية البنك.