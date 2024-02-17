Sunday, 18 February 2024 09:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشرق الأوسط وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة

2/17/2024 11:07:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أنه يمكن لدول الشرق الأوسط أن تستفيد من التحول في توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات المحافظ الاستثمارية بعيدا عن الصين نحو الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة الأخرى، ومن ضمنها دول الشرق الأوسط، في ضوء ما لوحظ من زيادة التدفقات الاستثمارية إلى المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وسلطت المجلة الضوء على تقرير حديث صادر عن شركة غلوبل داتا جاء فيه أن الحوافز الجيوسياسية والتنظيمية، إلى جانب الفجوة الكبيرة في تكاليف العمالة النسبية مقارنة بالصين، أصبحت تلعب دورا طاردا للاستثمار الأجنبي المباشر الجديد بعيدا عن الصين إلى أسواق العالم الاخرى. وقال التقرير إن هذا التحول يمثل فرصة أمام دول الشرق الأوسط، التي تستطيع استقطاب جانب من هذه الاستثمارات المعاد توجيهها، وخاصة في القطاعات التي تتمتع فيها المنطقة بمزايا تنافسية، مشيرا إلى أن ثمة عوامل طاردة للاستثمار في الصين، منها الحرب التكنولوجية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين في ظل الإدارة الاميركية الحالية، وموقف الصين من القضايا الجيوسياسية، وعدم إحراز تقدم في أجندة الرخاء المشترك للصين.
ومن شأن هذه العوامل ان تساهم في تحويل تدفقات رأس المال الاستثماري إلى الخارج، ومن المحتمل أن تجعل هذه العوامل منطقة الشرق الأوسط أكثر جاذبية كوجهة استثمارية، نظرا لموقعها الاستراتيجي وقطاع التكنولوجيا المتنامي والجهود المبذولة لتنويع الاقتصادات بعيدا عن النفط.
ولكن تقرير غلوبل داتا حذر من جانب آخر من أن جاذبية الأسواق المتقدمة وبعض الأسواق الناشئة كالهند والمكسيك يمكن أن تلقي بظلالها على توجيه الاستثمارات المحتملة نحو الشرق الأوسط، وبالتالي فإن دول المنطقة مطالبة بمواصلة الجهود الرامية لتحسين بيئاتها الاستثمارية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات حتى تتمكن من التنافس بفاعلية على هذه التدفقات الرأسمالية المتغيرة.
وختمت المجلة بالقول إنه على الرغم من أن المنطقة قد تستفيد من إعادة توجيه الاستثمار بعيدا عن الصين، إلا أنها ستجد نفسها في مواجهة التنافس مع أسواق جاذبة أخرى للاستفادة من هذه الاتجاهات الجديدة.

MENAFN17022024000130011022ID1107864926

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث