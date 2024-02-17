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السعودية تتصدر قائمة الأمم المتحدة في نمو عدد السياح الدوليين خلال 2023

2/17/2024 11:07:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تصدرت السعودية قائمة الأمم المتحدة للسياحة في نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023 مقارنة بالعام 2019 للدول الكبرى سياحيا، حيث حققت المملكة ارتفاعا بنسبة 56% في عدد السياح الوافدين في العام 2023 مقارنة بعام 2019، وذلك وفقا لتقرير الباروميتر الصادر عن الأمم المتحدة للسياحة في شهر يناير 2024.
كما يشير التقرير إلى تحقيق المملكة تعافيا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2019.
وساهمت الإنجازات البارزة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة، في قيادة منطقة الشرق الأوسط للتعافي العالمي في مجال السياحة، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي حققت نموا يتجاوز مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».
وبلغت نسبة التعافي في أعداد السياح الدوليين 122% على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2019.
وشهدت مختلف الوجهات السياحية في المملكة ارتفاعا ملحوظا في أعداد الزوار الوافدين والمحليين خلال العام 2023، كما حققت المملكة رقما قياسيا جديدا في إنفاق الزوار الوافدين بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، حيث بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023.
وتأتي هذه الإنجازات لتعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة، ويعكس التزايد المعتبر في أعداد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة للمملكة وتنوعها.

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