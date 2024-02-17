وربة يكرم دفعة جديدة من موظفيه خريجي البرامج القيادية

شاهين الغانم: البنك حريص على إشراك موظفيه في البرامج الهادفة للاستثمار في الموارد البشرية

احتفى بنك وربة بتكريم دفعة جديدة من خريجي البرامج القيادية برعاية وحضور الرئيس التنفيذي شاهين الغانم ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والخزانة أنور الغيث إلى جانب مجموعة الموارد البشرية، حيث شهد تكريم الذين أتموا بنجاح برامج تدريبية مكثفة تستهدف تطوير مهارات القيادة والإدارة الفعالة والتي تعكس التزام بنك وربة بتنمية قدرات فريقها وإعداد جيل جديد من القادة القادرين على مواجهة التحديات. وقال الرئيس التنفيذي شاهين الغانم الذي أكد في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أهمية الدور الذي تلعبه موارد البنك البشرية في تحقيق خطط وأهداف البنك الساعية إلى وضعه ضمن قائمة البنوك المحلية الأكثر تميزا على جميع المستويات، مضيفا أننا ندرك في بنك وربة أهمية هذه البرامج القيادية من حيث إنها تمثل رؤية بنك الكويت المركزي الاستراتيجية لتطوير الكفاءات والكوادر الوطنية في القطاع المصرفي والمالي، كما نشارك هذه البرامج أهدافها وتطلعاتها من خلال ثقافتنا المتجذرة لتطوير كوادرنا، عبر برامجنا ومبادراتنا التدريبية المتنوعة.ونوه بأن بنك وربة يحرص على إلحاق موظفيه بالدورات والبرامج التدريبية التي تنمي قدراتهم وكفاءتهم المصرفية، وتسهم في تزويدهم بالمعارف المصرفية المختلفة، خاصة في مجال الإدارة التنفيذية وإدارة المخاطر، بما ينعكس إيجابا على العمل المصرفي بكل جوانبه.وتابع قائلا: نؤكد حرص البنك على إشراك موظفيه في مثل هذه البرامج الرائدة والهادفة التي تركز على الاستثمار في الموارد البشرية، وتأتي مكملة لمساعي «وربة» الرامية إلى تطوير موظفي البنك والقياديين التنفيذيين الكويتيين، ودعمهم لتعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم لأداء المهام الموكلة إليهم بكل كفاءة وفاعلية، وتأهيلهم لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، لاسيما أن نسبة العمالة الوطنية بلغت 83.5% عن عام 2023، وهي أعلى نسبة حققها البنك ضمن سعيه لتأهيل الكفاءات الوطنية من خريجي الجامعات، حيث يأتي دور مجموعة الموارد البشرية في السعي إلى تقديم أفضل الفرص الوظيفية لدعم العمالة الوطنية بما يتناسب مع تخصصاتهم.جدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريب من جميع أفراد المجتمع.