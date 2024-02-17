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الخليج يتيح زيادة حد التحويلات عبر تطبيقه على الموبايل

2/17/2024 11:07:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن خطواته المتسارعة نحو الريادة الرقمية، شهد تطبيق بنك الخليج على الموبايل الجديد كليا حزمة كبيرة من الخدمات النوعية، منها إمكانية زيادة الحد اليومي على التحويلات، وكذلك تبديل وضع الشاشة إلى الوضع الداكن، لتوفير مزيد من الخصوصية عن تصفح التطبيق بالقرب من أشخاص آخرين.
وفي هذا الإطار، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج، بدر العلي: يتمتع تطبيق بنك الخليج على الموبايل بمواصفات مميزة تجعل منه الأسهل والأسرع والأفضل في القطاع المصرفي، وبتكنولوجيا جديدة توفر تجربة مصرفية مبتكرة تتجاوز تطلعات العملاء.
وأضاف: يضم التطبيق العديد من المزايا والخدمات، المتاحة عبر واجهة استخدام ذكية، تم تصميمها بما يتناسب مع المتطلبات الفردية لكل عميل، قادرة على تلبية تطلعات العملاء في لمح البصر، ما يجعل من تجربة العميل السهلة مع بنك الخليج أكثر سهولة. وأوضح أنه بإمكان عميل بنك الخليج زيادة الحد اليومي على التحويلات المحلية والدولية أو داخل البنك من خلال التطبيق على الموبايل، بخطوات سريعة وسهلة وبسيطة، على أن يتم الحصول على الموافقة خلال 24 ساعة.
وأشار إلى أن العميل الراغب في زيادة الحد الأدنى لتحويلاته عليه تسجيل الدخول إلى التطبيق، ومن ثم النقر على إعدادات الملف الشخصي، ومن بعدها الضغط على «حدودي» و«تغيير الحد»، ليكون بإمكان العميل الاختيار ما 4 باقات، هي «الأساسية» و«القياسية» و«المميزة» و«VIP»، ومن ثم يظهر للعميل رسالة تؤكد له تغيير الحد الأدنى.
وفيما يخص تبديل وضع الشاشة إلى الوضع الداكن، أوضح العلي أنه بإمكان العميل تحقيق ذلك بطريقتين: الأولى من خلال صفحة تسجيل الدخول، ومن ثم النقر على القائمة الجانبية والضغط على الدائرة نصف الملونة والاختيار ما بين الوضع الفاتح أو الداكن أو الإبقاء على مطابقة إعدادات النظام. وذكر العلي أن الطريقة الثانية تتمثل في قيام العميل بتسجيل الدخول إلى التطبيق على الموبايل والنقر على القائمة الجانبية إعدادات الملف الشخصي ثم «سمات التطبيق»، ومن بعدها يمكن للعميل الاختيار ما بين الوضع الفاتح أو الداكن أو الإبقاء على مطابقة إعدادات النظام.
واختتم بالقول: النسخة الجديدة من تطبيق البنك على الموبايل تعد نقلة نوعية في تجربة العميل، تمس مختلف الخدمات التي يقدمها البنك، وكل مراحل المعاملات المصرفية، ومتاحة للجميع في كل مكان وبأي وقت، من خلال واجهة بسيطة وسريعة وآمنة.

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